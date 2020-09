Überlingen vor 59 Minuten

Lesetipps für Ferienkinder: Felix empfiehlt die Buchreihe über Luzifer junior, der zu nett für die Hölle ist

In der SÜDKURIER-Sommerserie Lesetipps für Ferienkinder in Kooperation mit der Stadtbücherei Überlingen stellen Kinder ihre Lieblingsbücher vor. In diesem Teil stellt der zehnjährige Felix die Reihe „Luzifer junior“ von Jochen Till vor.