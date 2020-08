Überlingen vor 1 Stunde

Lesetipps für Ferienkinder: Der zehnjährige Felix empfiehlt das Buch „Moonlight Wolves – Das Geheimnis der Schattenwölfe“

In der SÜDKURIER-Sommerserie Lesetipps für Ferienkinder in Kooperation mit der Stadtbücherei Überlingen stellen Kinder ihre Lieblingsbücher vor. Den Auftakt macht Felix mit dem Buch „Moonlight Wolves“, in dem junge Wölfe spannende Abenteuer erleben.