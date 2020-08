Überlingen vor 3 Stunden

Lesetipps für Ferienkinder: Die zehnjährige Constanze empfiehlt das Buch „Plötzlich unsichtbar“

In der SÜDKURIER-Sommerserie Lesetipps für Ferienkinder in Kooperation mit der Stadtbücherei Überlingen stellen Kinder ihre Lieblingsbücher vor. In diesem Teil stellt Constanze das Buch „Plötzlich unsichtbar“ vor, in dem es um starke Kinder mit Superkräften geht.