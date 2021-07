Auf das, was da noch kommt: Mit ihrem größten Hit startete Sängerin und Songschreiberin Lotte am Samstagabend in ihr Konzert. Schon ihr Auftritt war bemerkenswert, denn sie kam durch das Publikum über die Tribüne auf die Seebühne. Zunächst gab es bei dem einen oder anderen staunende Blicke, denn Lotte ist durch längere braune Haare oder mit blonden Haaren aus dem Musikvideo mit Max Giesinger bekannt. In Überlingen tauchte sie mit kurzen dunklen Haaren auf. Das weiße T-Shirt und die Radlerhose ließen die 25-jährige Singer-Songwriterin noch jünger wirken als sie eigentlich ist.

Sie blieb sehr publikumsnah und ging immer wieder auf den einen oder anderen der insgesamt etwa 1000 Besuchern ein. Zwischendurch hüpfte sie sogar noch einmal durch die Menschen, die sie begeistert feierten und mithüpften. Als Dankeschön verteilte sie sogar zwei Flaschen Bier.

Der Funke springt trotz Abstand über

Sie genoss offensichtlich genauso wie viele Zuhörer, dass es wieder Konzerte geben kann. Zu lange war die Zwangspause wegen Corona. Vielleicht war auch das der Grund, warum der Funke vom ersten Lied an übergesprungen ist, auch wenn auf der Tribüne lediglich 200 Personen mit genügend Abstand saßen. 300 weitere machten es sich mit Picknickdecke auf der Wiese dahinter gemütlich. Die restlichen 500 blieben außerhalb des abgesperrten Bereiches. Der Auftritt war außerdem auch für die Wahl-Berlinerin, die als Charlotte Rezbach in Ravensburg aufgewachsen ist, etwas ganz Besonderes, denn ihre Familie war auch anwesend.

Die 90 Minuten, die Lotte auf der Bühne stand, waren abwechslungsreich und unterhaltsam. Rhythmische Musik zum Tanzen und melancholische Töne wechselten sich regelmäßig ab. Sie schaffte es immer wieder, das Publikum zum Tanzen und Mitsingen zu animieren. Vielleicht lag das auch daran, dass sie bereits am Vormittag angekommen war. Sie und ihre Musiker genossen den herrlichen Tag mit Baden und gutem Essen, wie sie erzählte. Ihr Keyboarder habe einen gehörigen Sonnenbrand abbekommen. Am Ende hüpfte ein Großteil der Menschen vor und neben der Bühne zu ihrer Musik.