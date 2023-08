Weil sie zunächst ihren Lebenspartner in der gemeinsamen Ferienwohnung bedroht und angegriffen hat und sich im Anschluss auch mit der Polizei anlegen wollte, muss eine 27-jährige Frau mit einer Anzeige rechnen. Die Beamten wurden am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr im Bereich des Landungsplatzes auf den Plan gerufen.

Dort wollten sie die 27-Jährige wegen ihres psychischen Ausnahmezustandes in Gewahrsam nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gegen die Maßnahmen setzte sich die Frau jedoch mit Händen und Füßen zur Wehr. Sie trat im Streifenwagen um sich und griff die Polizisten körperlich an.

Zwei der Einsatzkräfte zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Die 27-Jährige, die in einer Fachklinik behandelt wurde, wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.