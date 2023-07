Schaden in Höhe von 18.000 Euro und ein Verletzter: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der L201 in Heiligenberg. Ein 41-jähriger Busfahrer war mit einem Linienbus von Steigen kommend in Richtung Ortsmitte Heiligenberg unterwegs. Kurz vor einer Rechtskurve auf Höhe der Friedrichstraße holte er nach links auf die Gegenfahrbahn aus.

Heiligenberg Erst Rauch, dann Feuer: Auto gerät auf L200 in Vollbrand Das könnte Sie auch interessieren

19-Jähriger kommt mit leichten Verletzungen davon

Dabei kollidierte der Linienbus mit dem Opel Corsa, in dem ein 19-jähriger Autofahrer saß. Der 19-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An seinem Opel entstand laut Polizei mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 8000 Euro beziffert wird. Der Linienbus wurde an der linken Front stark eingedellt, der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.