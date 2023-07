Der 26-jährige Autofahrer soll am Samstagabend gegen 18 Uhr deutlich zu schnell in den Kreisverkehr Ehlersstraße/Goethestraße eingefahren sein und dabei einen Unfall verursacht haben. Die Polizei beziffert den Schaden mit einem fünfstelligen Betrag.

Mit zu viel Tempo in den Kreisverkehr

Wie die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bislang ermitteln konnten, fuhr der Unfallverursacher von einer Tankstelle ordnungsgemäß in die Ehlersstraße ein. Nach einer mutmaßlich starken Beschleunigung fuhr er nach Angaben der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr und wollte diesen an der ersten Ausfahrt nach rechts in die Goethestraße verlassen. Dabei touchierte er jedoch mit den linken Rädern die Verkehrsinsel und kam von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte sein Wagen mit einer Mauer. Diese wurde auf einer Länge von zweieinhalb Metern aus dem Boden gerissen und mitsamt einem Zaun umgeworfen. Nachdem ein Zeuge vor Ort zunächst angab, mit dem Wagen gefahren zu sein, konnten die Polizeibeamten schnell den eigentlichen Unfallfahrer ermitteln. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, teilt die Polizei weiter mit. Zum Unfallhergang gab dieser an, dass ein Bremsversagen zur überhöhten Geschwindigkeit und somit zum Verkehrsunfall geführt habe.

Polizei stellt Fahrzeug sicher

Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden von 6000 Euro. Der Schaden an der umgeworfenen Mauer sowie dem Zaun beläuft sich auf einige tausend Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, ob ein technischer Defekt vorlag. Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der den Unfall beobachtet haben könnte. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7013104 zu melden.