Der erste Anlauf musste vertagt werden, beim zweiten Versuch ist es der Überlinger Schwerttanzkompanie gelungen, einen Nachfolger für den im September überraschend verstorbenen Fridolin Zugmantel zu küren. Bei der jüngsten Versammlung wählten die Mitglieder der historischen Vereinigung Eric Hueber als neuen Chef und 1. Platzmeister, der zuvor schon Zugmantels Stellvertreter gewesen war.

„Für mich ist es ein Privileg, Überlinger zu sein“, sagt Hueber, „und ich sehe mich in der Verantwortung für die Stadt, das historisch gewachsene Brauchtum weiterzutragen.“ Dies soll schon am letzten Juniwochenende geschehen, wenn die Schwerttanzkompanie das ursprünglich im Vorjahr zum 375-jährigen Bestehen geplante internationale Treffen ausrichten wird.

Diese Begegnung mit dem Brauchtum anderer Länder war schon ein großes Anliegen von Fridolin Zugmantel gewesen, dem die Schwerttänzer am 30. Januar mit einem Gottesdienst im Münster gedacht hatten. Ursprünglich hatte die Kompanie an seinem Geburtstag ihm zu Ehren beim Brunnen am Olberplatz eine Aufführung des Tanzes geplant gehabt, scheiterte mit diesem Vorhaben aber einmal mehr an der Corona-Pandemie.

Internationales Treffen am 25. und 26. Juni

Dank des geplanten Treffens wird Überlingen voraussichtlich noch zweimal in den Genuss des Brauchtums kommen. Am 25. und 26. Juni beim internationalen Treffen, dessen Ablauf derzeit Gestalt annimmt, und am 12. Juli im Rahmen der zweiten Schwedenprozession. Guter Hoffnung ist Eric Hueber derzeit auch, was das Promenadenfest angeht. „Wir setzen darauf, dass es in diesem Jahr stattfinden wird“, sagt der 1. Platzmeister, „denn die Einnahmen sind für uns sehr wichtig.“

Derzeit hat die Schwerttanzkompanie 42 Mitglieder, von denen 35 bei der Versammlung präsent waren und den Vorstand wählten. Dem Gremium gehören neben Eric Hueber Matthias Kitt (2. Platzmeister), Werner Obser (3. Platzmeister) und Lukas Braun (4. Platzmeister) an. Christoph Maier ist Fähnrich, Michael Braun ist Säckelmeister und Philipp Häfele der Sprecher der Spielleute. „Der neu gewählte Vorstand sieht es als seine Aufgabe, den bisherigen Kurs der Kompanie fortzusetzten und die Begeisterung für unseren historischen Schwerttanz an junge Menschen weiterzugeben“, betont Hueber.

Überlingen/Meßkirch/Stockach Nach Fridolin Zugmantels Tod: Wie geht es mit der Metzgerei weiter, und was wird aus dem Hänselemeter? Das könnte Sie auch interessieren

Um den Nachwuchs scheint es derzeit ganz gut bestellt zu sein. So sind Lukas Braun und Philipp Häfele neu in den Vorstand aufgerückt. Doch wie kann man Mitglied der Schwerttanzkompanie werden? „Bewerben kann sich jeder Mann, der seinen Lebensmittelpunkt in Überlingen hat“, sag der neue Chef, „und dem an der Bewahrung des Brauchtums gelegen ist“. Allerdings haben die aktiven Mitglieder ein Mitspracherecht und deren Vollversammlung muss über die Aufnahme von Novizen entscheiden.

Traditionsgemäß können nur Männer in die Schwerttanzkompanie aufgenommen werden. Doch einer Aufführung des Maidlinstanzes tut dies keinen Abbruch. Schließlich stehen dafür Partnerinnen des Trachtenbunds zur Verfügung. Auch dies wird beim Internationalen Treffen zu sehen sein. „Unsere herausragende Geschichte und unsere wunderschone, traditionsreiche Stadt bieten den idealen Rahmen fur ein Schwerttanztreffen“, sagt der 1. Platzmeister. Zudem habe die Kompanie mit ihrer Teilnahme an internationalen Schwerttanztreffen in Europa viele freundschaftliche Bande zu anderen Schwerttanzgruppen geknupft.

Der neue Vorstand mit dem 1. Platzmeister Eric Hueber in der Mitte. Dieser wird unterstützt von Christoph Maier (Fähnrich), Michael Braun (Säckelmeister), Matthias Kitt (2. Platzmeister), Werner Obser (3. Platzmeister), Lukas Braun (4. Platzmeister) und Philipp Häfele (Sprecher der Spielleute). Bild: Verein | Bild: Bild: Schwerttanzkompanie

Als Gäste erwarten die Überlinger den Bal da Sabre aus Fenestrelle in Italien, die Speelschaar Ossaart aus Sint-Niklaas in Belgien, The North British Sword Dancers aus Preston in England, eine Schwerttanzgruppe der Insel Lastovo in Kroatien und Frommerner Volkstanzgruppe aus Balingen, die beim Promenadenfest schon zu sehen waren. Unter anderem sind im vorläufigen Programm ein Empfang im Rathaus, ein bunter Abend im Uferpark und Auftritte in der Stadt geplant.