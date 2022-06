Das Unwetter am späten Donnerstagabend blieb nicht ohne Folgen. Die aus mehreren Pontons zusammengesetzte Plattform, die seit einiger Zeit im Überlinger See nahe Sipplingen auf dem Wasser liegt, hat sich nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen im Sturm um 180 Grad gedreht. Dabei ist ein Schubboot mit bis zu 120 Litern Diesel im Tank gesunken. Die Wasserentnahme für das Trinkwasser der Bodenseewasserversorgung sei aktuell nicht gefährdet, heißt es.

Von der Plattform werden Bohrungen vorgenommen, die Aufschluss über die Bodenstruktur geben. Das ist grundlegend für das anstehende Bauvorhaben der Bodensee-Wasserversorgung. Derzeit sind Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, Experten der Bodensee-Wasserversorgung und der Firma, die die Plattform fertigte, vor Ort, um den Schaden zu begutachten und Maßnahmen einzuleiten. Am Mittag ist klar: Die Plattform wird abgeschleppt. Teresa Brehme, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der Bodensee-Wasserversorgung, sagt: „Die Plattform wird in den Hafen in Bodman geschleppt, am besten noch vor dem Sturm.“

B 31-alt voll gesperrt, Ölsperre ausgelegt

Die B 31-alt zwischen Goldbach und Sipplingen ist nach Angaben des Polizeisprechers deshalb voll gesperrt. Teresa Brehme sagt auf SÜDKURIER-Anfrage: „Das ist heute Nacht durch das Unwetter passiert. Wir vermissen außerdem ein Schubboot.“

Dieses Bild von einer Feuerwehrdrohne wurde auf einen Monitor übertragen, über den die Feuerwehr ihren Einsatz steuern und den Ölfilm besser beobachten kann. | Bild: Hilser, Stefan

Das Schubboot gehört zur Plattform beziehungsweise der Firma, die die Bohrungen vornimmt. Laut der Unternehmenssprecherin ist das Boot mit 50 bis 120 Litern Diesel im Tank gesunken. „Es tritt tröpfchenweise Öl aus. Eine Ölsperre wurde durch die Feuerwehr ausgelegt“, berichtet Teresa Brehme.

Tauchroboter prüft Schubboot und Plattform

Ein Tauchroboter der Wasserschutzpolizei sei unter Wasser, um Bohrplattform und Boot zu untersuchen. „Die Plattform ist in eine leichte Schieflage geraten und hat sich von einer Verankerung losgerissen. Container auf der Plattform sind verrutscht. Sie werden wieder in die richtige Position gebracht“, sagt Brehme. Pontons fühlten sich während des Gewitters mit Wasser. „Wir müssen sie leerpumpen, damit sie der Plattform wieder Auftrieb geben.“ Brehme zufolge wird am Nachmittag die nächste Sturmwarnung am Bodensee erwartet.

Steffen Bretzke (rechts) ist Drohnenpilot, er führt den unterstützenden Einsatz beim Feuerwehreinsatz auf dem Überlinger See. Die Drohne wird von den Feuerwehren Bodman, Espasingen und Wahlwies gestellt. | Bild: Hilser, Stefan

Das Schubboot sank nicht auf Anlagen der Bodensee-Wasserversorgung. „Entnahmeturm und Leitungen sind nicht betroffen. Die Wasserversorgung ist nicht beeinträchtigt“, erklärt Teresa Brehme. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Höhe des finanziellen Schadens kann die Unternehmenssprecherin am Freitagmittag noch nichts sagen.

Unter anderem am Mantelhafen in Überlingen wurden Boote der Feuerwehr zu Wasser gelassen, um den Ölfilm auf dem See vor Süßenmühle zu bekämpfen. | Bild: Hilser, Stefan