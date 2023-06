Stau auf der B31: Das gehört am Bodensee zum Alltag. Ob wie in den vergangenen Wochen erst wieder nach Unfällen oder sogar geplant, Stau ist mit dieser Straße untrennbar verbunden. Diesmal sind es Straßenbelagsarbeiten auf dem Abschnitt bei Uhldingen-Mühlhofen, die den Autofahrern zu Anfang dieser Woche das Leben schwermachen. Zumindest denen, die von Ost nach West fahren. Meersburg-Überlingen beispielsweise: Normalerweise dauert die Fahrt auf der knapp 15 Kilometer langen Strecke 17 Minuten. Wer der Umleitung via Salem folgt, braucht derzeit doppelt so lange, rund 34 Minuten.

Diana Steinhauser und ihre Tochter Aaliyah. | Bild: Hilser, Stefan

Es ist derzeit ja auch nicht die einzige Baustelle in und rund um Überlingen. Zwischen Owingen und Kleinschönach ist die Steige gesperrt, bei Überlingen Altbirnau sowie die Ausfahrt im Gewerbegebiet Nord, zudem die Innenstadt. Diana Steinhauser aus Kleinschönach erreicht am Dienstagabend im Feierabendverkehr das Einkaufszentrum La Piazza mit großer Verspätung. „Man blickt ja vor lauter Baustellen gar nicht mehr durch“, sagt sie.

Laut Straßenmeisterei kommen die Arbeiten auf der B31 so gut voran, dass der größte Spuk bereits am Mittwochmorgen ein Ende haben dürfte. Martin Lorenz, Verwaltungsangestellter in der Straßenmeisterei sagt, dass die Straße voraussichtlich am Mittwoch gegen 10 Uhr wieder freigegeben werde.

Stau auf der Umleitungsstrecke, hier kurz vor dem Einkaufszentrum La Piazza in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Fahrzeit verdoppelt sich

Bis dahin gefragt: Geduld, Ortskenntnis oder ein vernünftiges Navigationsgerät. Wer sich von Google Maps von Meersburg Richtung Überlingen leiten lässt, wird ab Uhldingen über den Affenberg Salem geschickt und nicht, so wie es die Straßenmeisterei eigentlich vorsieht, über Salem. Das spart fünf Kilometer Strecke und ist ein paar Minuten schneller, aber mit einer Fahrzeit von rund 30 Minuten immer noch 13 Minuten länger als normal. Das war Stand 11 Uhr am Dienstagmorgen, zur Hauptverkehrszeit dürfte es deutlich länger sein.

Bild: Schönlein, Ute

Die Problemzone liegt vor Überlingen. Wenn es die Auto- und Lastwagenfahrer bis hierher geschafft haben, wo sie zurück auf die Bundesstraße geleitet werden, müssen sie zahlreiche Kreisverkehre passieren. Egal, ob die Autofahrer über den Affenberg oder der offiziellen Umleitung entsprechend über Schloss Salem folgen, sie stehen vor Überlingen im Stau. Entweder auf der L200a oder auf der L200.

Mahmoud Rashid | Bild: Hilser, Stefan

Er will eigentlich nur noch in den Feierabend

Rashid Mahmoud aus Owingen ist im zweiten Lehrjahr als Maler und Lackierer beschäftigt, derzeit auf einer Baustelle in Salem. Zurück nach Owingen bräuchte er sonst etwa acht Minuten. „Heute waren es 30“, so seine Aussage am Dienstag um kurz vor 17 Uhr, als er aus dem Auto seines Kollegen stieg. Er wolle eigentlich nur noch in den Feierabend.

In Richtung Überlingen ist die B31 gesperrt. Im Hintergrund ist über den Weinreben die Turmspitze der Klosterkirche Birnau zu sehen. Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Navi-Nutzung bremst letztlich alle aus

Martin Lorenz, Verwaltungsangestellter bei der Straßenmeisterei, appelliert an die Autofahrer, der regulären und ausgeschilderten Umleitung zu folgen. Denn dadurch, dass irregulär über den Affenberg ausgewichen wird, kommt es zum Aufeinandertreffen von zwei Staus im Bereich des La Piazza in Überlingen. Lorenz schätzt, dass unterm Strich alle Verkehrsteilnehmer früher am Ziel wären, wenn sie sich nicht vom Navi auf kleine Nebenstrecken lotsen ließen.

Lastwagen verstopfen schmale Straßen

Gerade auch durch Lastwagen würden die schmaleren Nebenstrecken verstopft, weil sie dafür nicht ausgelegt sind. Am dicksten treiben es die Lkw-Fahrer, die, wohl durch eine Fehlleitung des Navigationsgeräts, in Oberuhldingen Richtung Affenberg fahren, dort aber unter einer Bahnlinie durchfahren müssen, wofür laut Lorenz definitiv die Höhe fehlt. „Sie müssen dann zurückstoßen oder umdrehen“, beschreibt er die teils chaotischen Szenen.

Stau auf der Umleitungsstrecke Video: Hilser, Stefan

Warum ausgerechnet zur Urlaubszeit?

Und warum müssen die Arbeiten jetzt stattfinden, wenn die B31 zusätzlich von vielen Urlaubern genutzt wird? Das hat laut Lorenz zwei Gründe. Zum einen gäben die Straßenbaufirmen den Zeitplan vor. Gerade kleinere Maßnahmen wie die aktuelle auf der B31 werde „zwischendurch“ erledigt, also wenn es den Firmen gerade ins Konzept passt. Zum zweiten müsse das Material heiß eingebaut werden, damit es gut verdichtet werden kann und keine Buckelpiste entsteht. Es sollte nicht kühler als 120 Grad sein, beschreibt Lorenz. Auf der Anfahrt vom Mischwerk zur Einbaustelle kühlt das Material aber ab, im Winter umso schneller, deshalb sei die warme Jahreszeit aus technischer Sicht ideal.