Von 22 Spielen 20 gewonnen, dabei 97 Tore erzielt und nur 15 zugelassen. Das ist die Erfolgsbilanz der C1-Junioren des Fußballclubs FC 09 Überlingen, die in der vorigen Saison in der Bezirksliga Südbaden mit 61 Punkten Meister wurden. Beste Torjäger waren Malik Sokolovic mit 23 erzielten Toren und Nicolas Auer mit 22 Toren. Trainiert wurden die Jungen und Mädchen von Jonas Broeski und Jörg Gläser. Bereits im Jahr zuvor war das Team ähnlich erfolgreich und landete bei den Sportlerehrungen auf dem zweiten Platz.

Siege auch im Pokalwettbewerb

Auch im Pokalwettbewerb waren die jungen Kicker in allen vier Spielen siegreich. Das Finale gewannen sie gegen Aach-Linz mit 3:1. Höhepunkt des Jahres war aber das zuvor absolvierte Halbfinale in Engen gegen den Hegauer FV, das die Überlinger mit 5:4 nach spannendem Elfmeterschießen vor sehr vielen Zuschauern gewannen. „Es war ein sehr emotionales Spiel“, erinnert sich Trainer Jörg Gläser. Auch in der Futsal-Hallenrunde erreichten die Jungen und Mädchen das Semifinale. Bei Futsal handelt es sich um den offiziellen Hallen- und Kleinfeldfußball der Fifa, bei der mit fünf Spielern auf Handballtore mit einem sprungreduzierten Ball gespielt wird.

Wie der Trainer weiter berichtet, ist die Mannschaft durch viele außersportliche Aktivitäten übers Jahr ein starkes Team geworden und habe sich fußballerisch weiterentwickelt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl prägten unter anderem Wanderungen, Billardabende, Besuch von Turnieren, eine Weihnachtsfeier im Suso-Haus, ein Abschlussfest, ein Dartturnier sowie das gemeinsame Schauen der Fußballbundesliga im Fernsehen. Auch fand ein Beachvolleyballturnier mit Eltern in der Kreissporthalle statt. Weiter heben die Trainer die gute Kameradschaft zwischen den wenigen Mädchen und den Jungen hervor. So hätten neue Spieler schnell integriert werden können.

Jetzt aber sind die jungen Kicker erst einmal gespannt, welchen Platz sie bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres belegen werden. Im zurückliegenden Jahr war es imponierend, als die Spieler die Bühne betraten, war diese doch von links nach rechts völlig mit Fußballern des FC Überlingen belegt.