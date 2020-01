Der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen, am Reck Olympiasieger 2016 und Weltmeister 2007, ist Stargast der Sportlerehrungen am 14. März im Kursaal. Zudem will Markus Stahlberg, der zur Weltelite der Trial-Biker gehört, mit seinem Sohn eine atemberaubende Show präsentieren. Das sind laut Organisator Michael Gut die beiden Höhepunkte des Rahmenprogramms der Galaveranstaltung.

Vergangenes Jahr rund 6000 Stimmen abgegeben

„Und es wird noch einige Überraschungen geben“, verspricht Michael Gut mit Blick auf die Ehrungen, die in dieser Form zum 15. Mal vorgenommen werden. Im Vorjahr waren die 13-jährige Thaiboxerin Kristin Schwer von Muay Thai Gym Mendez und die U-12-Mädchenmannschaft des Tennisclubs siegreich. Mehr als 6000 Stimmen waren abgegeben worden.

Abstimmungsmodus nach Kritik im Vorjahr geändert

Die nominierten Sportler und Mannschaften stehen fest, der SÜDKURIER wird sie noch ausführlich vorstellen. Wieder können die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER über ihre Favoriten abstimmen. Die Wahlen beginnen voraussichtlich Anfang Februar. Auf Kritik an dem Abstimmungsmodus aus dem Vorjahr reagierte die Jury und änderte den Modus: Das Onlinevoting wird geringer bewertet als bisher. Alle Stimmen aus Onlinekanälen sollen mit 20 Prozent in die Gesamtbewertung einfließen, die herkömmlichen Coupons auf Papier tragen mit 30 Prozent und das Vereinsvoting wie bisher mit 50 Prozent zum Gesamtergebnis bei.

16 Vereine und Institutionen reichen Vorschläge ein

Die Stadt hatte im Herbst Vereine und Schulen angeschrieben mit der Bitte, Sportler und Mannschaften, die 2019 besondere Erfolge erzielt haben, zu nennen. Langjährige und verdiente Vereinsmitglieder konnten ebenfalls für den Preis vorgeschlagen werden. 16 Vereine und Institutionen hatten daraufhin ihre Meldungen abgegeben.

Michael Gut: „Qualität der Erfolge auf absolutem Top-Niveau“

Eine sechsköpfige Jury nominierte aus den Vorschlägen drei Teams und drei Einzelsportlerinnen für die Wahl zur Mannschaft beziehungsweise zum Sportler des Jahres. Neben Michael Gut gehörten der Jury Günter Hornstein (Gemeinderat), Ralf Mittelmeier (Gemeinderat und Sportlehrer), Michael Stehle (Unternehmer) sowie Adelheid Hug und Miriam Bühler von der Stadtverwaltung an. „Die Qualität der Erfolge liegt auf einem absoluten Top-Niveau. Verglichen mit den Vorjahren sind die Erfolge leicht über denen der Vorjahre einzustufen“, sagt Gut. „Teilweise war es aufgrund der hohen Qualität schwierig zu bewerten.“

Talentförderpreis und Nachwuchsförderpreis mit je 500 Euro dotiert

Insgesamt werden 61 Einzelsportler und elf Mannschaften aus 13 Sportarten im Rahmen der Galaveranstaltung ausgezeichnet. Es werden wieder ein Talentförderpreis und ein Nachwuchsförderpreis verliehen. Die Preise, die jeweils mit 500 Euro dotiert sind, gingen im Vorjahr an Marie Biller vom Judosportverein und den Förderverein Segeln Überlingen.

Erneut auch Sonderpreis für dauerhafte Spitzenleistungen

Zudem wird zum zweiten Mal ein Sonderpreis für sportliche Höchstleistungen verliehen, der dauerhafte Spitzenleistungen auf einem Top-Niveau würdigen soll. „Der Sportler, die Sportlerin oder die Mannschaft soll ein herausragender Botschafter beziehungsweise Repräsentant von Überlingen weit über die Bundesgrenzen hinaus sein“, erläutert Gut. Preisträger im Vorjahr war der Segler Hubert Merkelbach.