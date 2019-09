Sipplingen 03. September 2019, 12:06 Uhr

„Verfluchte Hitze“ in der Hörspielkirche: Mit dem Hörspielkrimi von Lukas Holliger endet die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr

Für die Fans des Hörspielautors Lukas Holliger gab es am Sonntagvormittag in der evangelischen Jakobuskirche von Sipplingen in einer Sonderveranstaltung einen besonderen Leckerbissen: den Hörspielkrimi „Verfluchte Hitze“.