Salem vor 49 Minuten Kommt König Charles zur Trauerfeier für Max Markgraf von Baden? Sie waren Cousins ersten Grades: Der verstorbene Max Markgraf von Baden und König Charles III. Die Beziehungen zwischen den Häusern sind eng. Nimmt also auch ein Windsor an der Trauerfeier in Salem teil?

König Charles III. spricht während der Aufzeichnung seiner ersten Weihnachtsansprache in der St. George‘s Chapel auf Schloss Windsor. Er war Cousin von Max Markgraf von Baden, der am 29. Dezember im Schloss Salem starb. | Bild: Victoria Jones/PA Pool via AP/dpa