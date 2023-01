Eine auf Halbmast hängende Standarte, die über den Dächern von Schloss Salem im Wind weht, ist ein stilles Zeichen für die Trauer, die die Markgräfliche Familie umgibt. Äußerlich weist sonst erst wenig auf das große Geschehen hin, das in dieser Woche bevorsteht.

Vertreter des europäischen Hochadels, aber auch hochkarätige Vertreter von Politik und Gesellschaft werden zur Trauerfeier für Max Markgraf von Baden erwartet. Der Chef des Hauses ist am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben.

Max Markgraf von Baden. | Bild: Haus Baden

Nach einer öffentlichen Trauerfeier am Donnerstag, 12. Januar, findet die Beisetzung am Freitag im Beisein geladener Gäste statt. Auf der Gästeliste steht auch Winfried Kretschmann (Grüne). Wie das baden-württembergische Staatsministerium auf Anfrage bestätigte, nimmt der Ministerpräsident an der Trauerfeier teil.

Polizei im Sondereinsatz

Nicht nur der Regierungschef, auch andere Personen, die an der Trauerfeier teilnehmen, genießen den Schutz von Polizeibeamten. Das Polizeipräsidium Ravensburg teilte auf Anfrage mit, dass sich die Beamten „aufgrund zu erwartender hochrangiger Trauergäste auf polizeiliche Einsatzmaßnahmen vorbereiten und dazu im engen Austausch mit dem Haus Baden stehen“. Im Vordergrund stünden sowohl die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Trauerfeiern als auch der Schutz anwesender Gäste.

Trauerbeflaggung auf Schloss Salem: Die Standarte der Prinzen und Prinzessinnen hängt auf Halbmast. Am Freitag wird Max Markgraf von Baden zu Grabe getragen. | Bild: Hilser, Stefan

Auf Schloss Salem werden auch Vorbereitungen für einen größeren Presserummel getroffen. Das zentrale Geschehen findet am Freitag ab 14 Uhr im Münster statt. Die Kirche ist bei dieser Trauerfeier für Presse- und Bildberichterstatter nicht zugänglich. Allerdings bekommen Medienvertreter auf einem für sie reservierten Areal vor dem Münster die Gelegenheit, den Zug der Trauergäste zu fotografieren.

Rathaus in Vorbereitung nicht involviert

Die Bewohner der Gemeinde Salem können sich am Donnerstag, 12. Januar, in einer öffentlichen Trauerfeier von ihrem Markgrafen verabschieden. Er galt als einer der ihren, mischte er sich doch immer wieder unters Volk. Bei der Gründung der Gemeinde im Jahr 1972, die aus zuvor selbständigen Dörfern entstand, bezogen sich die Gründer auf den Namen des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters Salem. Das ehemalige Zisterzienserschloss ist seit 1919 Stammsitz des Hauses Baden.

Wie Salems Bürgermeister Manfred Härle sagte, sei die Gemeinde regelmäßig in die Vorbereitungen bei Großveranstaltungen auf Schloss Salem eingebunden. Zum Beispiel bei der Erstellung eines Sicherheitskonzepts für Open-Air-Konzerte. Im aktuellen Fall handle es sich um eine private Trauerfeier, die die Markgräflich Badische Verwaltung intern organisiere, bei der die Gemeinde nicht involviert sei.

Gedenkminute beim Neujahrsempfang

Bürgermeister Härle nimmt gemeinsam mit seiner Frau an der geschlossenen Trauerfeier am Freitag teil. Wie bereits im Jahr 2013, als Prinzessin Margarita von Baden, die Schwester von Max Markgraf von Baden, auf dem Familienfriedhof des Hauses Baden in Stefansfeld beigesetzt wurde. Damals waren rund 150 Trauergäste gekommen, darunter Mitglieder des deutschen Hochadels wie etwa Prinz Rainer von Hessen. Er ist, wie Max Margraf von Baden, ein Cousin des britischen Königs Charles III.

Um die Anteilnahme der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen, wird Härle die Besucher des kommenden Neujahrsempfangs im Prinz-Max-Saal bitten, eine Gedenkminute für Max Markgraf von Baden einzulegen. Der Neujahrsempfang findet am Sonntag, 15. Januar, statt. Zudem werde man die Gemeindefahne und die badische Fahne am Freitag auf Halbmast mit Trauerflor setzen.

Auf Augenhöhe zwischen Rathaus und Schloss

In einer Traueranzeige würdigte die Gemeinde das Verdienst von Max Markgraf von Baden und bezeichnete ihn dabei als SKH, seine königliche Hoheit. „Es ist guter Brauch bei solchen Anlässen, dass wir solche Formulierungen übernehmen“, begründete Bürgermeister Härle. Er wisse, dass mancher das nicht mehr für passend halte, solle aber die reiche Geschichte des Hauses Baden zum Ausdruck bringen. Bei früheren Begegnungen, so Härle, habe er den Adeligen mit seinem Namen Markgraf von Baden angesprochen. So werde er es auch mit Nachfolger Markgraf Bernhard von Baden handhaben. Härle: „Wir sind da ganz auf Augenhöhe.“