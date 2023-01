Visual Story Veröffentlicht am 07. Januar 2023

Max Markgraf von Baden starb am 29. Dezember auf Schloss Salem. Mit vielen Bildern erinnert der SÜDKURIER an die Stationen seines Lebens. Fest verankert war der Markgraf stets in Salem und der Region.

Erbprinz Max mit seinen Eltern Markgräfin Theodora und Markgraf Berthold sowie seiner Schwester Prinzessin Margarita. Er kam am 3. Juli 1933 in Salem zur Welt. | Bild: Haus Baden

Max Markgraf von Baden und Herzog von Zähringen ist in den frühen Morgenstunden des 29. Dezembers auf Schloss Salem gestorben. Dort, wo sein Leben am 3. Juli 1933 begann. Ein Foto zeigt den damals neugeborenen Erbprinz mit seinen Eltern Markgräfin