Wer war Max Markgraf von Baden?

Max Markgraf von Baden, der am 3. Juli 1933 auf Schloss Salem geboren wurde und am 29. Dezember 2022 dort starb, stammte aus ‚einem der ältesten Fürstenhäuser Deutschlands‘, wie oft zu lesen ist. Tatsächlich lässt sich sein Stammbaum, der im Geschlecht der Zähringer wurzelt, lückenlos bis ins elfte Jahrhundert zurückverfolgen. Max von Baden war seit 1966 mit Valerie aus dem Hause Habsburg-Lothringen verheiratet. Das Paar bekam drei Söhne und eine Tochter. Die markgräfliche Familie ist mit Adelsdynastien in ganz Europa verwandt. König Charles III. ist Max von Badens Cousin ersten Grades. Wie die Chancen stehen, dass Charles zur geschlossenen Trauerfeier für den verstorbenen Markgrafen nach Salem kommt, lesen Sie hier.

Das Haus Baden muss Abschied nehmen von Max Markgraf von Baden. Hier ein Bild aus dem Jahr 2013. | Bild: Haus Baden

Dürfen Bürger zu einer der Trauerfeiern?

Für Max Markgraf von Baden finden zwei Trauerfeiern statt: eine offene am Donnerstag, 12. Januar und eine geschlossene am Freitag, 13. Januar. Ort ist jeweils das Münster auf Schloss Salem. Wegbegleiter, Freunde und Bekannte sowie Mitarbeiter des Hauses Baden haben am Donnerstag ab 17 Uhr die Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Zugelassen ist aber auch die Öffentlichkeit. Der Zugang zum Schlossgelände erfolgt über das Untere Tor. Am Freitag kommen geladene Gäste im Münster zusammen. Die Öffentlichkeit kann dennoch auf gewisse Weise teilhaben.

Gibt es einen neuen Markgrafen?

Der Nachfolger von Max von Baden ist sein ältester Sohn Bernhard. Er ist nun Bernhard Markgraf von Baden. Dem SÜDKURIER gab er im Frühjahr 2021 ein Interview. Damals noch in der Position des Erbprinzen, sprach er über seine Familie und die Frage, wie sie im 21. Jahrhundert lebt und wirtschaftet. Bernhard von Baden ist mit Markgräfin Stephanie verheiratet. Sie haben drei Söhne.

Wie werden die Familienmitglieder angesprochen?

Die Privilegien des Adels wurden 1919, mit Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung, abgeschafft. Bernhard Markgraf von Baden kann mit Seine Königliche Hoheit angesprochen werden. Es ist aber kein Muss. Adelsbezeichnungen dürfen als Teil des Nachnamens noch verwendet, aber nicht mehr neu verliehen werden. Mehr zu den Titeln erfahren Sie hier.

Welche Aufgaben hat der Markgraf?

Max Markgraf von Baden engagierte sich zeitweise in rund 60 Vereinen und Verbänden. Einige Beispiele: Er war lange Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Überlingen. Zudem war er in der Landessynode Karlsruhe oder in Organisationen zur Förderung der Wissenschaften aktiv und gründete in den 1980er Jahren die Hilfsorganisation Germanaid-Baden. Sie unterstützt Flüchtlinge in aller Welt durch Hilfslieferungen. Hinzu kommen gesellschaftliche Verpflichtungen vom Festbesuch in der Region bis hin zur Teilnahme an einer royalen Hochzeit in London.

Doch auch wirtschaftliche Verantwortung gehört dazu. Bestandteil der Markgräflich Badischen Verwaltung sind etwa das Weingut Markgraf von Baden und der Markgräflich Badische Gutsbetrieb mit Hofstelle. Max von Baden hatte die Geschäfte 1998 an seinen Sohn Bernhard übergeben, der sich im SÜDKURIER-Interview 2021 als Aufsichtsratsvorsitzender bezeichnete. Geschäftsführer ist sein Bruder Michael.