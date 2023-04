Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der K7757 ermittelt die Polizei gegen einen 29-Jährigen. Der betroffene Mann war mit seinem Ford in Richtung Beuren unterwegs und kam vor dem Ortseingang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten sowie ein Straßenschild und kam nach etwa 150 Metern in den Büschen zum Stehen. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Mann fest und veranlassten daraufhin eine Atemalkoholmessung. Weil die Atemalkoholmessung knapp zwei Promille anzeigte, musste der Fahrer die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, an seinem Wagen entstand Totalschaden, der auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden an der Verkehrseinrichtung wird auf knapp 2000 Euro geschätzt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.