Ein 43-jähriger Mann soll einen Polizisten geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Freitag kurz vor Mitternacht an einer Schlägerei in Friedrichshafen beteiligt. Als die Polizei in der Riedleparkstraße eintraf, soll er sich gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten und einem Beamten gegen die Brust geschlagen haben.

Auf dem Weg zum Streifenwagen hat er laut Polizeibericht nach einem weiteren Polizisten gespuckt, diesen aber verfehlt. Der 43-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.