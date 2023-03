Weil ein 53-jähriger Mann am Mittwoch Beamte des Reviers Überlingen beleidigt hat, droht ihm eine Strafanzeige. Die Polizisten standen in der Lippertsreuter Straße bei Verkehrskontrollen, als der bis dahin vollkommen unbeteiligte Mann beleidigende Worte in Richtung der Beamten von sich gab.

Überlingen Betrunkener 23-Jähriger schlägt Frau auf offener Straße Das könnte Sie auch interessieren

Bei einer Überprüfung des augenscheinlich alkoholisierten Mannes beleidigte dieser die Polizisten erneut. Ein Atemalkoholtest ergab 4,8 Promille. Aufgrund dieses Wertes ließ sich der pöbelnde 53-Jährige freiwillig zur Entgiftung ins Krankenhaus fahren, heißt es von der Polizei. Weiter erwartet ihn eine Anzeige.