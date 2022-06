Für eine 52 Jahre alte Frau kam am Sonntag jede Hilfe zu spät. Bei einem tödlichen Badeunfall vor der Weinstube Haltnau in Meersburg kam die Frau ums Leben. Sie schwamm etwa 300 Meter vom Ufer entfernt in Richtung Seemitte, als sie um Hilfe rief. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen mitteilt, eilten Badegäste der Frau zur Hilfe.

Blick auf die Meersburger Weinstube Haltnau. Etwa 300 Meter vom Ufer entfernt ereignete sich der tödliche Badeunfall. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Doch als die Helfer bei der 52-Jährigen ankamen, sei sie bereits bewusstlos an der Wasseroberfläche getrieben. Mithilfe eines SUP-Bretts wurde die Frau an Land gebracht. Dort trafen bereits Helfer der DLRG ein. Sie reanimierten die 52-Jährige so lange, bis der Notarzt eintraf.

Die Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg, sodass die Frau noch am Unfallort verstarb. Warum die 52-Jährige im Wasser plötzlich in Not geriet, ist aktuell unklar. Die Wasserschutzpolizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterer Badeunfall am Samstag in Hagnau

Bereits am Samstagabend war es zu einem Badeunfall im Nachbarort Hagnau gekommen. Ein 71-jähriger Mann bekam beim Schwimmen Wasser in die Lunge und verlor daraufhin das Bewusstsein. Badegäste konnten den Mann – ebenfalls mit einem SUP-Brett – ans Ufer retten. Dort wurde er dem Notarzt übergeben und konnte schließlich in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.