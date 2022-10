Das dritte Schlossplatz Meersburg Open Air steht fest: Silbermond spielen das Konzert am Samstag, 17. Juni 2023, 20 Uhr. Nach dem Nummer-Eins-Album „Schritte“ hat die Band ihre neue Single „Auf Auf“ veröffentlicht. So ist auch die Sommertour 2023 überschrieben.

Laut Konzertveranstalter Allgäu Concerts ist „Auf Auf“ zugleich hoffnungsvoll und melancholisch und soll – trotz aller Krisen – ermutigen, den Kopf zu heben und sich nicht unterkriegen zu lassen. In dem Lied heißt es: „Ich war noch nie so durstig/ nach Menschen, Freiheit, Nähe/ so voller großer Pläne.“

Open-Air-Abende setzen sich fort

Nachdem Silbermond seit Ende Mai Wochenende für Wochenende in Deutschland, Österreich und der Schweiz Open Airs gespielt haben, möchten Stefanie Kloß sowie Thomas und Johannes Stolle und Andreas Nowak nächstes Jahr an diese Konzertabende anknüpfen. Das Meersburg Open Air am 17. Juni gehört dazu.

„Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen“, wird Frontfrau Stefanie Kloß zitiert. „Der jetzige Sommer hat uns so unglaublich viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammen zu kommen, in echt bei- und miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen.“

Neben den Hymnen „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ und „Leichtes Gepäck“ wird es auch die neuen Lieder zu hören geben. Allgemeiner Kartenvorverkaufsstart ist am Montag, 31. Oktober, 10 Uhr. Die Tickets gibt es für 65 Euro unter www.allgaeu-concerts.de. Weitere Open Airs sind am 15. Juni 2023 mit Sarah Connor und am 16. Juni 2023 mit Santiano.