Der erste Act für den Festival-Sommer 2023 am Bodensee steht: Am 16. Juni wird Santiano beim Meersburg Open Air auf dem Schlossplatz zu Gast sein. Das gab Veranstalter Allgäu Concerts am Donnerstag bekannt. Der Kartenverkauf startet am 30. September. Das Konzert wird vom SÜDKURIER präsentiert.

Die Band aus dem Norden, die sich rockigen Seemannsliedern verschrieben hat, gründete sich 2012 und will 2023 ihr zehnjähriges Bestehen zusammen mit den Fans feiern. Das Jahr solle ein weiterer Meilenstein in der Karriere der Band werden, heißt es in der Ankündigung. Vor zehn Jahren erschien mit „Bis ans Ende der Welt“ das Debüt-Album der Band aus dem Norden Schleswig-Holsteins und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere.

Seemannslieder mit rockigem Sound

„Windgegerbte Seemannslieder in der für Santiano typischen Mischung aus einem rockigen Sound, einzigartigen Refrain-Chören und emotionalen Texten über Zusammenhalt, Fairness und Loyalität“ seien nur ein Teil des Geheimnisses ihres Erfolgs, so die Veranstalter.

Vier Millionen verkaufte Tonträger

Vier Millionen Tonträger hat das norddeutsche Quartett bereits verkauft und etliche Awards sowie Musik-Auszeichnungen erhalten, beispielsweise vier Echos. Vor allem bei Live-Konzerten werde bei der Band die Leidenschaft zur Musik spürbar, die bis heute nichts von ihrer ursprünglichen Spielfreude eingebüßt habe. Noch immer springe der Funke aufs Publikum über, wenn die Nordlichter mit Akkordeon, Geige, Mundharmonika, Bouzouki oder auch Mandoline auf die Bühne treten.

