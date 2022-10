Sarah Connor scheint es in der Bodenseeregion zu gefallen. Schon 2016 spielte sie in Meersburg, dieses Jahr in Salem und 2023 kommt sie wieder nach Meersburg. Laut Konzertveranstalter Allgäu Concerts steht sie am Donnerstag, 15. Juni 2023, für ein Schlossplatz Open Air auf der Bühne.

Die Sommertour 2022 stand unter dem Titel „Herz Kraft Werke – Endlich wieder bei euch“. Die Nachfrage an Konzerttickets in Deutschland und Österreich sei groß gewesen. Deshalb würden nun weitere Auftritte bekannt gegeben. In ihren Liedern verarbeitet die 42-Jährige persönliche Themen, etwa aus ihrer eigenen Familie. Unterstützt wird sie auf der Bühne von ihrer festen Band.

Kartenvorverkauf beginnt am 21. Oktober

Das Konzert am 15. Juni 2023 beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten sind für 69,90 Euro erhältlich. Der Vorverkauf startet am Freitag, 21. Oktober. Einen Tag später stehen die Nordlichter von Santiano in Meersburg auf der Bühne. Weitere Informationen unter: www.allgaeu-concerts.de