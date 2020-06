Markdorf vor 7 Stunden

Zurück in die freie Natur: 30 Igel ziehen aus dem Winterquartier der Igelnothilfe aus

30 unterernährte oder verletzte Igel wurden in einem Nebengebäude des Kehlhof in Bermatingen überwintert. Nicole Kolb betreute die Tiere, angeleitet von Helga Weißkopf. Jetzt ziehen die Igel allmählich in Gärten von Tierfreunden um. Die Igelnothilfe ist Teil des Tierschutzvereins Markdorf.