Das „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ auf der „Weihnachten 2021“-Seite der Erzdiözese Freiburg im Internet lädt auch zum Besuch der Festtagsgottesdienste ein. Vor dem Gang durch die geöffneten Kirchenportale muss aber auch in Markdorf eine vorherige Anmeldung stehen: Denn die Plätze sind begrenzt. Selbst im großzügigen Schiff der katholischen St.-Nikolaus-Kirche dürfen sich an Heiligabend und den Festtagen nur wenig mehr als 60 Gläubige aufhalten.

markdorf Krippenspiele sollen in diesem Jahr trotz Corona stattfinden – wenn auch etwas anders als sonst Das könnte Sie auch interessieren

Sportclub-Stadion als niederschwellige Alternative zur Kirche

Für alle, die nicht rechtzeitig zur Maus gegriffen haben, um sich online für den Gottesdienst anzumelden, bietet die Seelsorgeeinheit aber noch eine Alternative an. „Am 24. feiern wir in diesem Jahr auch noch einen Weihnachtsgottesdienst im SCM-Stadion“, erklärt Pfarrer Ulrich Hund.“ Die Idee habe Lukas Biermayer, der neue Vikar, aus Mannheim mitgebracht. Dort sei man im vergangenen Jahr bemüht gewesen, den Menschen möglichst niederschwellige Angebote zu machen.

Auch der katholische Pfarrer Ulrich Hund wird an Heiligabend im Internet zu sehen sein. | Bild: Jörg Büsche

Auf dem grünen Kunstrasen der Sportstätte werden zwar auch die coronabedingten Abstandsregeln gelten und es müssen am Eingang die Kontaktdaten hinterlassen werden. „Wem um zehn vor Vier einfällt, dass Heiligabend ohne Gottesdienst doch nicht das Richtige ist“, so Pfarrer Hund, für den gebe es dann immerhin noch im Stadion Liturgie. Zwar keine Eucharistie-Feier, aber den von Vikar Biermayer gehaltenenen Wortgottesdienst. Und sogar Musik könnte noch erklingen. Doch das sei noch ungewiss. Weshalb Pfarrer Hund die möglichen Mitspieler lieber noch nicht verraten möchte.

Maske und Rücksicht: Mit Abstand und Anmeldung geht es auch zu diesem Weihnachtsfest wieder in die katholische Kirche St. Nikolaus hinein. | Bild: Jörg Büsche

Gottesdienstangebote Katholische Seelsorgeeinheit: 24. 12.: Markdorf: 16 Uhr Weihnachtsgottesdienst im Stadion; 21.40 Uhr musikalische Einstimmung mit Johannes Tress Kirche St. Nikolaus; 22 Uhr Christmette, Kirche St. Nikolaus (Anmeldung online). Bermatingen: 14 Uhr und 15.30 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Anmeldung unter www.ekima.de); 18 Uhr Christmette. Bergheim: ab 14.30 Uhr weihnachtliche Geschichte in der Kirche mit drei Durchgängen (nur mit online-Anmeldung). Hepbach: ab 16 Uhr Krippenspiel auf Rädern. Ittendorf: 18 Uhr Christmette. 25.12.: Markdorf: 10 Uhr Eucharistiefeier; 18 Uhr Weihnachtsvesper. Bermatingen: 10.30 Uhr Eucharistiefeier. Bergheim: 9 Uhr Eucharistiefeier. 26. 12.: Markdorf: 10 Uhr Eucharistiefeier. Ittendorf: 8.30 Uhr Eucharistiefeier. Hepbach: 9 Uhr Eucharistiefeier. Ahausen: 9.30 Uhr Eucharistiefeier (Anmeldungen unter: www.se-markdorf.de). Evangelische Kirche: 17. 12.: Markdorf: 19 Uhr Jugendgottesdienst im Haus im Weinberg. 19. 12.: Markdorf: 16 Uhr Krippenspiel-Gottesdienst auf der Weiherwiese. 24. 12.: Markdorf: 14.30 Uhr und 16 Uhr Familiengottesdienst, Haus im Weinberg. 17 Uhr: Vesper mit Livestream von St. Nikolaus; 22 Uhr Christmette im Haus im Weinberg. Bermatingen: 14 Uhr und 15.30 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit Krippenspiel. 25.12.: Markdorf: 10 Uhr Festgottesdienst, Haus im Weinberg ( Anmeldung jeweils unter www.ekima.de); Links zu den Livestreams ebenfalls uunter www.ekima.de und https://www.seelsorgeeinheit-markdorf.de

Online-Anmeldeverfahren erst einmal zum Üben

„Sehr viel Zuversicht“ gibt es im Haus im Weinberg, dem Gemeindehaus der evangelischen Kirche Markdorfs. „Ganz sicher kann man sich in diesen Zeiten nie sein“, erklärt Pfarrerin Kristina Wagner weiter, „aber wir hoffen, dass wir den Präsenzgottesdienst nicht wieder absagen müssen“. So wie Weihnachten 2020, als die Inzidenzwerte kurz vor Heiligabend in die Höhe schnellten.

Die evangelische Pfarrerin Kristina Wagner hofft, dass an Weihnachten Präsenzgottesdienste stattfinden können. Noch ist dies möglich. Im Haus im Weinberg wird aber auf alle Fälle nur die Hälfte des üblichen Umfangs bestuhlt werden. | Bild: Jörg Büsche

Und damit alles möglichst reibungslos verläuft an den Feiertagen, hat die Gemeinde zum zweiten Advent ihr Online-Anmeldeverfahren wieder aufgelegt. So können sich die Gemeindemitglieder schon einmal daran gewöhnen – und die 15 Helfer auch, die seither die Daten an der Kirchentüre kontrollieren beziehungsweise festhalten. Überhaupt habe man auch in der evangelischen Gemeinde inzwischen bereits einige Routine im Umgang mit der Pandemie. „Wir sind da schon deutlich gelassener als im vergangenen Jahr“, erklärt Pfarrerin Wagner.

Gläubige sollten sich früh zum Gottesdienst einfinden

Um unnötiger Hektik vorzubeugen, bittet sie, möglichst frühzeitig zu den Gottesdiensten zu kommen. Die Gottesdienste wurden in diesem Jahr verdoppelt. Denn die einzuhaltenden Abstandsregeln bedingen ja, dass weniger Besucher Einlass finden, als in der Vor-Corona-Zeit. „Wir sind schon eine halbe Stunde früher da“, erklärt Kristina Wagner. Eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes zu kommen, sollte aber ausreichen.

Kirchenmusiker Johannes Tress begleitet den Gottesdienst in St. Nikolaus an der Göckel-Orgel. | Bild: Jörg Büsche

Der innere Zwiespalt ist beiden Geistlichen anzuhören. Pfarrerin Wagner wie auch Pfarrer Hund legen die Anmeldung sehr nahe, wollen alle beide aber nicht ausschließen, dass es am Ende der Warteschlange doch noch einen Weg in die Kirche gibt, wenn Angemeldete doch nicht gekommen sind. „Nur sollte niemand frustriert sein, wenn er weggeschickt werden muss“, sagt Pfarrer Hund.

Markdorf „Stille Nacht“ noch stiller als sonst: Wie Heiligabend in Markdorf unter Corona-Bedingungen gefeiert wurde Das könnte Sie auch interessieren

Soviel lehrt nämlich die Erfahrung: In Markdorf sind die Festtagsgottesdienste in der Regel gut besucht. Und in Pandemiezeiten, so der Eindruck der Pfarrerin wie ihres katholischen Kollegen, wächst bei vielen der Wunsch sogar noch, allein oder mit der Familie einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Beide Kirchen bieten übrigens auch gestreamte Festtagsgottesdienste an.