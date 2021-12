von Heike Gumsheimer

Die Pandemie nimmt keine Rücksicht auf die Weihnachtstage. Finden trotz Corona die beliebten Krippenspiele in den Markdorfer Kirchen statt? „Bereits seit einigen Wochen überlegen wir zusammen mit den Eltern, in welcher Form die Spiele in Coronazeiten stattfinden können“, berichtet die evangelische Pfarrerin Kristina Wagner. Herausgekommen sei eine Variante, bei der die Geschichte einmal anders und dadurch mit weniger Kindern dargestellt werden könne.

Evangelische Gemeinde: Es wird auf der Bühne auf den Abstand geachtet

„Den Eltern war sehr wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Deshalb haben wir Rollen, bei denen die Schauspieler eng zusammen sein sollten, einfach an Geschwisterpaare verteilt“, erklärt Wagner. Andere Rollen könnten dann im nötigen Abstand bleiben. „Das Krippenspiel ist zwar dieses Jahr kürzer, aber dafür haben die Kinder doppelten Einsatz, weil es in Bermatingen zwei Gottesdienste am Nachmittag geben wird.“

Auch in Ahausen hatte sich an Weihnachten 2019 eine große Kinderschar zum Krippenspiel in der Kirche St. Jakobus versammelt. | Bild: Christiane Keutner

Katholische Gemeinde: Schauspiele an der frischen Luft

Eine originelle Krippenspielinszenierung fände in Hepbach statt, kündigt der katholische Pfarrer Ulrich Hund an: „Auf einem Planwagen fahren Kinder durchs Dorf, insgesamt an vier Stationen machen sie halt und präsentieren eine Kurzversion des klassischen Krippenspiels an der frischen Luft.“ Auch hier habe man die Anzahl der Kinder reduzieren und die Texte kürzen müssen.

Alle teilnehmenden Kinder müssten außerdem für die Fahrt im Planwagen getestet sein, berichtet Hund. In Markdorf selbst sei das Krippenspielteam schwach besetzt, daher gäbe es dort keine Corona-Krippenspiel-Alternative. „Aber in Bergheim und Kluftern finden Varianten von Krippenspielen statt. In Kluftern live draußen vor der Kirche, in Bergheim mit medialer Unterstützung.“

Corona-Regeln in den Kirchen Detaillierte Informationen zu Corona-Regeln, nötigen Anmeldungen, genauen Uhrzeiten und Orten der einzelnen Gottesdienste und Krippenspiele gibt es im Amtsblatt oder im Internet unter: https://www.ekima.de (für die evangelische Gemeinde) und https://se-markdorf.de (für die katholische Gemeinde).

Krippenspiel als Film im Haus im Weinberg

Auf Medieneinsatz baut auch der evangelische Pfarrer Tibor Nagy. „Bei der Generalprobe des Krippenspiels werden wir einzelne Szenen filmen, die werden dann in den Familiengottesdiensten an Heiligabend im Haus im Weinberg eingespielt.“ Die eigentliche Aufführung fände allerdings schon am Sonntag vor Weihnachten statt, sagt Nagy.

„Unsere ursprüngliche Idee eines gemeinsamen Waldspaziergangs, bei dem wir uns auf den inneren Weg machen, fiel leider auch aktuellen Corona-Regeln zum Opfer. Demnach dürfen Gottesdienste auch draußen nur mit Einlasskontrolle und klar definierten Plätzen durchgeführt werden“, berichtet Nagy. Daher sei man auf die Weiherwiese ausgewichen, wo nun bereits am kommenden Wochenende ein Gottesdienst stattfindet.

„Normalerweise laden wir viel mehr Kinder dazu ein, beim Krippenspiel mitzumachen.“ Jetzt seien es nur wenige. Für die Proben hätten sich stets nur Kinder aus zwei Familien zu Hause getroffen. „Erst einen Tag vor der Aufführung kommen dann alle zur Generalprobe zusammen und üben einmal gemeinsam.“ So habe man die Kontakte im Voraus auf ein Minimum beschränken können, sagt Nagy.