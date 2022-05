Die Open-Air-Konzerte auf dem Marktplatz in Markdorf zeichnen sich nicht nur durch ihre familiäre Atmosphäre aus, sondern auch durch die Einbindung von Vereinen und sozialen Einrichtungen. Das ist den Veranstaltern Jens Neumann und Dieter Bös vom Kultur-Team Markdorf wichtig.

Mit Becherpfand Vereine und Einrichtungen unterstützen

So konnten die Besucher bei den Open-Air-Veranstaltungen 2018 und 2019 das Pfand ihrer Trinkbecher spenden. Dafür wurden auf dem Veranstaltungsgelände Sammelstationen aufgebaut, an denen die Becher abgegeben werden konnten. Durch diese Spenden kamen 2019 rund 3200 Euro zusammen, 2018 waren es rund 5000 Euro. Für die Aktion 2022 konnten sich Vereine und Einrichtungen bei den Veranstaltern bewerben. „Wir haben nun eine Auswahl getroffen“, sagt Jens Neumann. Es werden die Musikschule Markdorf, die sozialtherapeutische Familienwohngruppe „Sofa Blezinger“, das Kinderhaus Bodensee in Hohenfels und die Markdorfer Tafel unterstützt.

Mit Konzertbesuch Flüchtlingen eine Freude bereiten

Über diese Aktion sei auch die Idee entstanden, ukrainischen Flüchtlingen eine Freude zu bereiten. „Ich war mir aber unsicher, ob ein Konzert das Richtige ist“, sagt Jens Neumann. Über einen Kontakt zu einer Markdorfer Familie, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, gab es positive Rückmeldungen. Daraufhin lud die Stadt alle in Markdorf registrierten ukrainischen Flüchtlinge zu einem Konzert ihrer Wahl ein. Auch das Deggenhausertal beteiligt sich an der Aktion und schrieb die in der Gemeinde lebenden Flüchtlinge an. Die Rückmeldungen nimmt Jens Neumann entgegen.

Wer möchte, kann Bons für Speisen und Getränke spenden

Damit der Konzertbesuch ein rundum gelungenes Erlebnis wird, haben sich Jens Neumann und Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, noch eine zweite Aktion überlegt. „Die Flüchtlinge haben nicht viel Geld und es wäre schön, wenn sie an dem Abend auch etwas essen und trinken können“, sagt Jens Neumann. Lucie Fieber hat Bonkarten im Wert von je 15,50 Euro entworfen – zwei Getränke für je 4 Euro, ein Essen für 7,50 Euro. Diese Bonkarten können Bürger bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße erwerben und an die Flüchtlinge spenden. Als Dank und als Zeichen der Solidarität gibt es für jeden, der eine Bonkarte kauft, ein Armband in den ukrainischen Landesfarben. Sollte ein Restbetrag übrig bleiben, komme dieser der Tafel zugute, sagt Jens Neumann.

Wer eine Bonkarte kauft und spendet, bekommt als Dank und als Zeichen der Solidarität ein Armband in den ukrainischen Landesfarben. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Karten für Open-Air-Konzerte in der Tourist-Information erhältlich

Die Open-Air-Konzerte finden von Mittwoch bis Samstag, 25. bis 28. Mai, auf dem Markdorfer Marktplatz statt. Am 25. Mai tritt Beatrice Egli auf, es folgen Nico Santos am 26. Mai, Gentleman am 27. Mai und die Spider Murphy Gang am 28. Mai. Für alle Konzerte gibt es noch Karten, in Markdorf werden sie in der Tourist-Information verkauft, im Internet unter www.reservix.de.