Markdorf vor 1 Stunde

Entwarnung bei der Musiknacht: Beliebte Veranstaltung findet 2024 statt

Die Markdorfer Musiknacht, die aufgrund von Absagen einiger Wirte auf der Kippe stand, ist gerettet. Am Samstag, 27. April darf in der Stadt wieder gefeiert und getanzt werden – und zwar in alten und neuen Locations.