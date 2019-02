Markdorf 12. Februar 2019, 14:30 Uhr

Samstagsmarkt vor dem Aus? Händler verzweifelt gesucht

Das Angebot in der Marktstraße in Markdorf am Samstag ist überschaubar. Es fehlen ein Metzger sowie Obst- und Gemüsehändler. Diese müssen gefunden werden, sonst ist das Fortbestehen des Marktes in Gefahr.