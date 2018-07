Der Förder- und Freundeskreis Obertor hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Erstmals hatte dazu Otto Gäng eingeladen, der im vergangenen Herbst zum Vorsitzenden gewählt worden war. Sein gleichfalls im vergangenen Jahr gewählter Stellvertreter, Hardy Frick, wurde bei den turnusgemäßen Wahlen von den Mitgliedern ebenso im Amt bestätigt wie Schriftführer Hans-Peter Beck und Heinz Schwenninger und Wolfgang Ehrmann, die beiden Beisitzenden im Vorstand. Doch kündigte Schriftführer Beck an, dass dies aller Voraussicht nach seine letzte Amtsperiode sein werde.

Will um neue Mitglieder werben: der Vorstand des Förder- und Freundeskreises Obertor (von links): Otto Gäng, Rolf Reiter, Heinz Schwenninger, Hans-Peter Beck, Wolfgang Ehrmann und Hardy Frick. | Bild: Jörg Büsche

Dass das Obertor immer schöner wird, das gehört zu den selbstverständlichen Grundanliegen des Förder- und Freundeskreises. Zuletzt hatte man der Heimstatt der Markdorfer Narrenzunft einen neuen Anstrich an der Ostfassade gegönnt, außerdem eine neue Elektroanlage. Ein Jahr davor, 2015, waren neue Toiletten installiert worden und das Obertor war zudem innen renoviert worden. Maßnahmen, die laut Kassierer Rolf Reiter erheblich zu Buche schlugen. Umso zufriedener zeigte sich Reiter, dass er im zurückliegenden Jahr keine größeren Ausgaben zu verbuchen hatte. Im Gegenteil brachte die Bewirtung beim Hemedglonker-Umzug und die herbstliche Schlachtplatte des Obertorvereins ein schönes Plus auf die Habenseite.

Nicht nur immer schöner, sondern zudem auch komfortabler will der Förder- und Freundeskreis das Obertor machen. Das zeigen die von Obertorpfleger Harald Geng vorgestellten Pläne. In Reimen trug Geng vor, dass das Büro saniert werden soll, ebenso das Archiv, dass der Saal im Obergeschoss eine Schalldämmung bekommt und künftig das mühselige Getränkekiste Schleppen entfällt, weil im Obertor ein Lastenaufzug eingebaut wird – sofern der Statiker dazu sein Einverständnis gibt. Begonnen wird mit der Schallisolierung noch in diesem Oktober. Und fertig wolle man allerspätestens am 10. November sein, weil die Narren am 11.11. den Sessionsauftakt feiern.

Hans-Peter Beck(links), Otto Gäng und Dietmar Bitzenhofer brachten für die "Mol-ebbes-anders"-Aktion vom vergangenen Jahr auch eine Bildtafel mit einer alten Ansicht vom Obertor an. | Bild: Jörg Büsche

Auf den 11.11.2017 blickte Förder- und Freundeskreis-Vorsitzender Otto Gäng zurück. Er erinnerte daran, wie sehr sich Klaus Messmer, sein Vorgänger, über die Ernennung zum Ehrenmitglied gefreut habe. Birgit Beck, die Zunftmeisterin der Markdorfer Narren, schaute hingegen in die Zukunft. Bei der kommenden Fasnet werde die Zunft nur noch zu einem Ball einladen. Grund dafür seien die rückläufigen Besucherzahlen. Intensivieren wollen die Narren ihre Jugendarbeit. Gleiches gilt für die Mitgliederwerbung. Die lange Warteliste sei deutlich abgeschmolzen, wie Otto Gäng erklärte. Sechs neue Mitglieder seien jüngst eingetreten.

Vorsitzender Otto Gäng, Stellvertreter Hardy Frick, Schriftführer Hans-Peter Beck, Kassierer Rolf Reiter, Obertorpfleger Harald Geng, Heinz Schwenninger und Wolfgang Ehrmann sind Beisitzer, Thomas Bertsch und Jens Neumann Kassenprüfer. Nächste Veranstaltungen: 14. September – "Mol ebbes anders" mit noch offenem Thema; Schlachtplatte am 19. Oktober

