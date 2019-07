Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine neue Entgeltordnung für die Grundschülerbetreuung an der Jakob-Gretser- und der Leimbacher Grundschule beschlossen. Wie Stadtkämmerer Michael Lissner den Räten zuvor dargelegt hatte, sei mit der neuen Gebührenordnung auch mehr Flexibilität für die Eltern erreicht. Die könnten sich nun ein Betreuungsmodell für ihre Kinder gewissermaßen „maßschneidern“. Außerdem dürften künftig auch jene Kinder zur Ferienbetreuung angemeldet werden, die das schulische Betreuungsangebot ansonsten nicht nutzen.

Mit Blick auf alle Mütter und Väter, die ihre Kinder an fünf Tagen pro Woche in die Frühbetreuung von 7 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn, in die Mittagsbetreuung – etwa der diversen Arbeitsgruppen – sowie in die Spätbetreuung in den späten Nachmittagsstunden schicken, fragte Stadtrat Uwe Achilles (SPD) nach den Kosten. Die seien nun höher – zumindest für all jene, die das Grundangebot buchen, bestätigte Lissner.

Neuer Betreuungskorridor ab nächstem Schuljahr

Ab dem nächsten Schuljahr erstreckt sich der Betreuungskorridor an der Jakob-Gretser-Schule montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr. Nach 15 Uhr beginnt die Spätbetreuung, vor 8 Uhr ist ab sieben die Frühbetreuung – diese auch freitags, beide als kommunale Angebote. Wie Lissner erklärte, werde an der Leimbacher Grundschule über die Einrichtung einer Spätbetreuung nachgedacht, neben der Mittagsbetreuung von 12.15 bis 14 Uhr.

Die Ferienbetreuung in den Sommerferien lässt sich auch tageweise buchen. In den übrigen Ferien besteht kein Betreuungsangebot. Für die Frühbetreuung an fünf Tagen in der Woche fallen für das erste Kind 38, für weitere Kinder 19 Euro an (drei Tage: 24 und 12 Euro). Für die Spätbetreuung an vier Tagen in der Woche (nur an der Gretser-Schule) 68 beziehungsweise 39 Euro, für die Mittagsbetreuung (nur Leimbach) 38 oder 19)Euro an fünf Tagen, etwas weniger an dreien.

Entgeltordnung gilt ab Mitte September

Die Freitagnachmittagsbetreuung an der Jakob-Gretser-Schule kostet 38 Euro im Monat. Die sechsstündige Ferienbetreuung kostet künftig 10 (5) Euro. Die neue Entgeltordnung gilt ab Mitte September.