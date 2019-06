Safa, Omar, Irma und Subhanulla genießen es, wenn Hannelore Schooren in die Schule kommt. Denn sie liest ihnen vor, heute aus dem Buch „Wo ist die Hundeleine?“. Spielerisch lernen die Flüchtlingskinder so neue Worte. In dem Buch geht es um Simon, der seinen achten Geburtstag feiert und sich einen Hund wünscht. Beim Vorlesen lernen die Kinder, wie Simon feiert und wie er zu seinem vierbeinigen Begleiter kommt. Safa etwa zeigt auf Simons frisch ausgepacktes Geburtstagsgeschenk. „Hund“ und „Leine“, „Körbchen“ und „Geburtstag“, das kennen die Schüler schon. Was „Welpen“ sind, wissen die Vier aber noch nicht.

Das Wort „Welpe“ gehört zum erweiterten Wortschatz, dem die Kinder kaum im Unterricht und auch nicht in ihren Familien begegnen, wo in den meisten Fällen nicht Deutsch, sondern Arabisch oder Afghanisch gesprochen wird. Dass die vier Schüler heute das Wort „Welpen“ lernen, ist Zufall. Mit den Lesepaten ist aber die Wahrscheinlichkeit größer, neuen Begriffen zu begegnen. So profitieren alle davon, wenn Hannelore Schooren als Lesepatin in die Klasse kommt. Marlies Riederle und Alexandra Heinichen sind zwei weitere Ehrenamtliche in der Leimbacher Grundschule. „Wir freuen uns“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Franziska Schlee, „dass wir von außen so viel Unterstützung gefunden haben – von Menschen, die unseren Kindern in der Vorbereitungsklasse, aber auch deren Familien helfen wollen.“

Auch Ramesh, 7, profitiert von der Unterstützung der VKL-Klasse durch Lesepaten. | Bild: Jörg Büsche

„Mich entlastet das sehr“, erklärt Christina Schenk. Sie unterrichtet in der Vorbereitungsklasse. Dank der Lesepaten kann sie ihre neun Schüler in kleinere Lerngruppen unterteilen. Was schon deshalb sinnvoll ist, weil sich die Schüler nicht auf einem relativ einheitlichen Lernniveau befinden. „Manche können schon ganz gut Deutsch“, erklärt Franziska Schlee, „andere beherrschen erst ein paar Wörter.“ Solche Unterschiede machen das Unterrichten schwierig. „Ohne viel individuelle Unterstützung kommt man kaum weiter“, erzählt Schlee.

Der individuelle Förderbedarf sei aber nicht bloß inhaltlicher Natur. „Wir sind auch im sozialen Bereich stark gefordert“, erklärt die Schulleiterin. Der Umgang der Vorbereitungsklassen-Schüler untereinander sei vielfach rauer als in den normalen Klassen. Die besonderen Lebensbedingungen der Kinder in den Sammelunterkünften, vor allem aber die Fluchterfahrung, spielen eine große Rolle. „Wir bieten hier allen einen geschützten Raum“, erklärt Franziska Schlee. „In vielen Fällen braucht es sehr viel Zeit“, weiß sie. Zeit, bis die seelischen Verletzungen vernarbt sind. Zeit, in denen die Kinder einzeln im Unterricht betreut werden. Schlee erzählt von einem Mädchen, das sich anfangs scheu verhalten habe. Die Schülerin ist inzwischen viel offener geworden und beteiligt sich am Unterricht mit immer besseren Leistungen. Individuelles Fördern und intensives Eingehen auf die Kinder sind das Rezept in der Leimbacher VKL-Klasse.