Immenstaad vor 58 Minuten

Schule wird zur Herkulesaufgabe: Womit Eltern und der Rektor in Immenstaad seit Wochen kämpfen

Seit Wochen herrscht Chaos um die Öffnungen der Schulen im Land. Viele Eltern sind nach zehn Wochen Homeschooling am Limit. Aber auch die Schulleitungen sind im Ausnahmezustand, so auch an der Stephan-Brodmann-Schule in Immenstaad.