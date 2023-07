Friedrichshafen vor 30 Minuten

Zwei Schwimmer bei Seehasenfest vermisst – Rettungskräfte nachts im Einsatz

Einsatzkräfte der Rettung sind am Sonntagmorgen ausgerückt, um zwei vermisste Schwimmer an der Freitreppe in Friedrichshafen zu suchen. Gegen 3 Uhr wurde die Suche eingestellt.