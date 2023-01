Aloisa Pasho ist am 31. Dezember 2022 um 0.29 Uhr auf die Welt gekommen. Es ist die letzte Geburt, die am Helios-Spital in Überlingen im alten Jahr begleitet wurde. Und es ist das 508. Kind, das im Helios-Spital in Überlingen im Jahr 2022 das Licht der Welt erblickte.

Die kleine Aloisa. | Bild: Helios-Spital

Die Mutter von Aloisa, Arjola, und ihr Vater, Lisjen Pasho, sind überglücklich, dass ihr Kind gesund und munter kurz vor dem Jahreswechsel auf die Welt gekommen ist. Das teilte das Helios-Spital in einem Pressebericht mit. Bei der Geburt war Aloisa 51 Zentimeter groß und hat einen Kopfumfang von 35 Zentimetern. Ihr Geburtsgewicht beträgt 3930 Gramm.