Ganze vier Stunden ohne nächtliche Ausgangssperre waren den Menschen in Friedrichshafen und im Bodenseekreis am Donnerstagabend vergönnt – bis Mitternacht. Am Dienstag zuvor hatte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof dem Eilantrag einer Tübinger Bürgerin gegen die pauschale Ausgangssperre in Baden-Württemberg stattgegeben. Am Mittwoch galt die landesweite abendliche Ausgangssperre letztmalig.

Kurzes Vergnügen: Allein auf weiter Flur steht dieser Aufsteller einer Pizzeria, die mit Öffnungszeiten zur Essensabholung bis weit nach der bisherigen und der wenige Stunden später in Kraft getretenen Ausgangssperre wirbt. | Bild: Lena Reiner

Wie so häufig in Zeiten der häufigen Corona-Verordnungsänderungen steckte der Teufel im Detail. Zwar war die „pauschale“ Ausgangssperre ab 20 Uhr aufgehoben, wohl aber sollten Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz über 50 und einem diffusen Infektionsgeschehen nach der Änderung der landesweit gültigen Corona-Verordnung dazu verpflichtet sein, eine Ausgangssperre zu prüfen und umzusetzen. Dies wurde in einem Erlass des baden-württembergischen Sozialministeriums vom 10. Februar festgehalten.

Sie müsste an diesem Abend nicht menschenleer sein, ist es aber doch: die Fußgängerzone in Friedrichshafen. | Bild: Lena Reiner

Erst am Abend herrschte im Bodenseekreis ein Stück weit Klarheit

Im Bodenseekreis dauerte es dennoch, bis Klarheit herrschte. Erst am Donnerstagabend teilte das Landratsamt mit, dass eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen wurde. Zwischen 21 und 5 Uhr ist es damit nun (erneut) untersagt, die eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Die Ausgangssperre beginnt somit eine Stunde später als bisher.

Nächtliche Ausgangsbeschränkung während der Fasnet



Das Landratsamt Bodenseekreis hat am Donnerstag, 11. Februar eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für die Zeit der Fasnet verfügt. Diese gilt bis einschließlich Aschermittwoch, 17. Februar 2021 in der Zeit von 21 bis 5 Uhr. Dazu Landrat Lothar Wölfle: „Wir haben diese Entscheidung entsprechend der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg getroffen, denn wir haben im Bodenseekreis ein diffuses Infektionsgeschehen, das nicht auf bestimmte Einrichtungen oder Orte eingegrenzt werden kann. Leider sind bei uns die Inzidenzwerte noch immer vergleichsweise hoch und liegen deutlich über 50 Fälle je 100.000 Einwohner."

Das Landratsamt weist darauf hin, dass es auch über diese regionale nächtliche Regelung hinaus laut geltender Corona-Verordnung generell nicht gestattet sei, sich in Gruppen zu treffen, um gemeinsam zu feiern. Das gelte auch für private Räumlichkeiten. „Auch ich vermisse die Fasnet. Aber in diesem Jahr geht der Gesundheitsschutz nun mal vor. Wenn wir bald wieder vom Lockdown wegkommen wollen, müssen wir alles dafür tun, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Hinter diesem gemeinsamen Ziel muss das ausgelassene und gemeinsame Feiern in diesem Jahr leider zurückstehen", betonte der Landrat in einer Pressemitteilung. Der vollständige Text der Allgemeinverfügung einschließlich Begründung ist auf www.bodenseekreis.de unter „Bekanntmachungen" veröffentlicht.

Die Formulierung, dass die Ausgangssperre am Tag nach Veröffentlichung der Allgemeinverordnung in Kraft trete – und zwar am Freitag um 0 Uhr – sorgte allerdings noch ein wenig länger für Verwirrung. Allein in den Facebookgruppen „Friedrichshafen Germany„ und „Blaulichtreport Bodenseekreis FN“ wurde unter vier unterschiedlichen Beiträgen rund um die neue Ausgangssperre in mehr als 40 Kommentaren darüber debattiert, ob „Freitag, 0 Uhr“ nun schon in einigen Minuten oder erst nach Verstreichen des Freitags schlagen werde.

Video: Lena Reiner

Vielleicht war es all jener Verwirrung geschuldet, dass Friedrichshafens Straßen trotz bis Mitternacht entfallender Ausgangssperre – bis auf ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen – weitgehend leer blieben.

Zwar menschen-, aber nicht autoleer ist die Friedrichstraße an diesem Abend. | Bild: Lena Reiner

Vielleicht lag die Menschenleere auch an den eisigen Temperaturen, den weiterhin geschlossenen potenziellen Anlaufstellen für einen abendlichen Ausflug oder aber die Stadt, der bereits vor Beginn der Coronapandemie ein Lied namens „Friedhofshafen“ gewidmet worden war, machte schlichtweg ihrem Spitznamen alle Ehre.