Gilt im Bodenseekreis auch künftig eine nächtliche Ausgangssperre? Während es etwa im Kreis Konstanz mit einem aktuellen Inzidenzwert von 48,5 keine Ausgangssperre geben wird, haben im Südwesten unter anderem der Kreis Tuttlingen, der Schwarzwald-Baar-Kreis oder der Kreis Waldshut eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Vom Landratsamt im Bodenseekreis gibt es dazu noch keine Angaben. Laut Kreisbehörde laufen derzeit noch die internen Abstimmungen, bis spätestens 18 Uhr sollen die Landkreise dem zuständigen Ministerium ihr Vorgehen melden.

Der Verwaltungsgerichtshof hatte die landesweiten Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg am Montag gekippt. Die Richter hatten die Regelung angesichts der sinkenden Infektionszahlen als nicht mehr verhältnismäßig bezeichnet – sie galt zwischen 20 und 5 Uhr. Trotzdem sollen nach dem Willen der Landesregierung auch künftig in Städten und Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50 Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr gelten.

7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis derzeit bei 62,7

Im Bodenseekreis liegt der Wert aktuell bei 62,7 (Stand: 11. Februar). Bevor Ausgangsbeschränkungen allerdings greifen, müssen die betroffenen Stadt- und Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen. Außerdem müssen noch zwei weitere Voraussetzungen neben der 50er-Inzidenz erfüllt sein: Das Gesundheitsamt muss „eine erhebliche Gefährdung der wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus“ erkennen. Zudem muss ein „diffuses Infektionsgeschehen“ feststellbar sein.