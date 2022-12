Dicht an dicht drängen sich die weihnachtlich geschmückten Holzbuden um den höchsten Kirchturm der Welt. Betritt man den Ulmer Weihnachtsmarkt – belegt ist seine Existenz seit dem 16. Jahrhundert – durch einen der drei Eingänge, wird es auch dem größten Weihnachtmuffel warm ums Herz. Ob in der Knecht-Ruprecht-Gass, der Nikolaus-Gass oder der Christkindlesgass: Das Angebot an Kunsthandwerk, Leder- und Strickwaren, Schmuck, Geschirr, Räucherwerk und allem Entbehrlichen für ein stimmungsvolles Fest ist überwältigend.

130 Stände gibt es auf dem Münsterplatz und bilden ein eigenes kleines Dorf. | Bild: Anette Bengelsdorf

Also erst einmal durch die Märchengass rechts vorbei am Münster.

Romy Kanter und Andrea Berroth bieten hier Lederwaren an. Sehr zufrieden seien sie mit dem Geschäft, erzählen die Frauen. Noch hätten die Menschen Geld, das sie für schöne Dinge ausgeben möchten, glauben sie. Sorgen bereitet den beiden aber das kommende Jahr, wenn die Nebenkosten die Ersparnisse vieler Menschen aufgebraucht haben könnten.

Romy Kanther und Andrea Berroth sind zufrieden mit dem Geschäft auf dem Weihnachtsmarkt. | Bild: Anette Bengelsdorf

Da bietet sich doch gleich die Flucht in den Märchenwald an. Tom und Marina sitzen auf einem kleinen Eisenbahnwaggon und fahren neben der mächtigen Kirchenwand auf dem Zügle vorbei an Tannenbäumchen, hölzernen Rehen und dem Räuber Hotzenplotz.

Ihre Mutter, Alexandra Gabler, ist mit ihnen aus Augsburg angereist. Schon als Kind sei sie mit ihrer Mutter hierher nach Ulm zum Weihnachtmarkt gekommen, da hängen bis heute Kindheitserinnerungen dran. Zudem, verrät sie mit einem Schmunzeln, habe sie hier ihren Mann kennen gelernt.

Tom und Marina fahren mit der Bimmelbahn durch den Märchenwald. | Bild: Anette Bengelsdorf

Während eine solche Geschichte das Herz erwärmt, sorgt Philipp Hommel an seinem Stand für warme Füße. Verschiedene Plüschtiere, mit Hirse gefüllt und im Backofen aufgewärmt, fungieren als Hausschuh oder Nackenkissen. Philipp Hommel stellt einen kleinen Esel, sein Lieblingstier vor. Den nimmt er auch mit ins Bett.

Philipp Hommel verkauft Plüschtiere. Mit Hirse gefüllt, können sie im Backofen aufgewärmt werden. | Bild: Anette Bengelsdorf

Jetzt wehen zu allem Überfluss Düfte von Bratwurst, gebrannten Mandeln und Glühwein durch die Gassen. Doch wohin mit dem Appetit? Unzählige Stände bieten vom Apfelküchle bis zur Zuckerstange alles, was garantiert die Figur verdirbt. Grillbuden und Bratereien halten mit Angeboten von Antipasti bis Schaschlik dagegen.

Eckdaten des Ulmer Weihnachtsmarkts Öffnungszeiten: bis 22. Dezember täglich von 10 bis 20.30 Uhr



Ort: seit 1805 auf dem Münsterplatz



Preise: Glühwein zwischen 4 und 5,50 Euro, Himbeerpunsch 5 Euro. Feuerwurst Spezial 6,50 Euro



Anreise: Mit dem Auto: Beste Parkmöglichkeit bietet das Parkhaus am Rathaus, Neue Straße. Bis 4 Stunden kostet es je angefangene 15 Minuten 50 Cent. Mit dem Zug: Das Baden-Württemberg-Ticket gibt es für 24 Euro. Vom Hauptbahnhof sind es zu Fuß zehn Minuten zum Münster.

Für eine Orientierungshilfe bietet sich ein Besuchertrio mit fröhlichen Gesichtern und Glühweintassen an. Mareike Kling und Esther Gerstlauer, Mitarbeiterinnen der Südwest-Presse, machen Mittagspause auf dem Weihnachtsmarkt und treffen sich bei dieser Gelegenheit mit ihrem ehemaligen Kollegen Uli Sick. Nur er, versichert der Ruheständler, trinke richtigen Glühwein, die beiden Frauen hätten Kinderpunsch in der Tasse.

Mareike Kling, Uli Sick und Esther Gerstlauer verbringen ihre Mittagspause auf dem Weihnachtsmarkt. | Bild: Anette Bengelsdorf

Doch das heiße Getränk rundet die Mittagspause nur ab. Zuvor haben sie sich eine Feuerwurst gegönnt. Eine lange, scharfe Wurst, ähnlich einer Debrecziner, wie Sick erklärt, mit Kraut und Tsatsiki im Baguette serviert. „Das ist eine Spezialität, die sich hier eingebürgert hat“, erklärt er. Und Esther Gerstlauer versichert, dass es die Feuerwurst auf dem Weihnachtsmarkt gibt, seit sie denken kann.

Zbigniew Fabiszak bereitet eine Feuerwurst Spezial im Rekordtempo zu. | Bild: Anette Bengelsdorf

Zbigniew Fabiszak strahlt hinter seinem Grillrost über das ganze Gesicht und angelt sich eine knusprige rote Wurst, etwa einen halben Meter lang, die er blitzschnell zusammen mit dem Krautsalat und einer ordentlichen Kelle der griechischen Joghurtspezialität in ein längs eingeschnittenes Baguette packt. Jeden Winter arbeite er hier in Ulm auf dem Weihnachtmarkt, erzählt er und seine Kollegin nimmt ihn dabei fest in den Arm. Er sei der Beste, versichert sie. Nicht umsonst sei sein Spitzname Speedy Gonzales.