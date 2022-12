Friedrichshafen vor 28 Minuten

Warum hat die Bodensee-Weihnacht eigentlich auch am Wochenende nur bis 20 Uhr geöffnet?

Bei der Lindauer Hafenweihnacht geht‘s abends bis 21 Uhr, in Konstanz gelten zumindest am Freitag und Samstag verlängerte Öffnungszeiten. Und in Friedrichshafen?