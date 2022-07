Fein raus ist, für wen das Seehasenfest nur einen Spaziergang entfernt ist. Während des Kinder- und Heimatfests gibt es zudem eine Reihe von Extra-Möglichkeiten zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer Friedrichshafen in dieser Zeit allerdings mit dem Auto ansteuert, der sollte Extra-Minuten für eine bisweilen mühsamere Parkplatzsuche und das Umfahren von Sperrungen einkalkulieren.

Rund 300 Parkplätze fallen am Hinteren Hafen weg

Schon einige Tage vor Beginn des Seehasenfests wird der Seeparkplatz am Hinteren Hafen gesperrt. Wo sonst rund 300 Autos innenstadtnah abgestellt werden können, wird der Vergnügungspark aufgebaut. Aktuell lassen Schilder auf Bereiche schließen, in denen bereits ab Donnerstag, 7. Juli nicht mehr geparkt werden darf. Das komplette Gelände ist für Autos dann laut Stadt von Montag, 11. Juli bis einschließlich Donnerstag, 21. Juli gesperrt.

Friedrichshafen Endlich wieder Seehasenfest! Was Besucher wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Zumindest am Samstagabend, 16. Juli können sich Festbesucher, die mit dem Auto kommen, die Parkplatzsuche in der Innenstadt auch komplett ersparen: Da sind den Festverantwortlichen zufolge von 18 bis 2 Uhr Pendelbusse zwischen dem Stadtbahnhof und dem Parkplatz des Berufsschulzentrums sowie dem ZF-Parkplatz Flugplatzstraße unterwegs. Für die Benutzung der Pendelbusse ist ein Festabzeichen erforderlich.

Straßensperrungen während Feuerwerk und Umzug

Wer an jenem Samstagabend spät durch die Stadt fährt, kommt am See nicht weit: Während des Feuerwerks wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Friedrichstraße von 22 Uhr bis Mitternacht zwischen Olga- und Karlstraße für den Individualverkehr gesperrt. Gleiches gilt für die Riedleparkstraße zwischen Kreisel Charlottenstraße und Friedrichstraße. Von diesen Sperrungen ausgenommen sind die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs.

Friedrichshafen Von Antoniusplatz bis Maierhöfle: Wie Orte in der Stadt zu ihren Namen kommen Das könnte Sie auch interessieren

Während des Festzugs am Sonntag, 17. Juli haben in der Innenstadt ausschließlich Umzugsteilnehmer und Zuschauer Platz. Abgesperrt wird an jenem Vormittag ab 9 Uhr, Busse können noch bis 10 Uhr die Haltestelle in der Charlottenstraße anfahren.

Der Festzug beginnt auf dem Schulhof vor der Pestalozzischule und führt von dort aus über Wendelgard-, Riedlepark-, Eugen- und Werastraße in die Friedrichstraße, von wo aus es über Riedlepark-, Charlotten- und Allmandstraße wieder zurück zur Schule geht. Die Stadt weist darauf hin, dass es während der Sperrung und Umleitung auf Albrecht-, Maybach- und Colsmanstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Friedrichshafen Ende Juli wird das Freibad in Ailingen für einen Abend zum Konzertgelände Das könnte Sie auch interessieren

Taxi-Zone kurzzeitig auf dem Franziskusplatz

Auf der dem See zugewandten Seite des Stadtbahnhofs wird in aller Regel fündig, wer in der Häfler Innenstadt in ein Taxi steigen will. Das bleibt auch während des fünftägigen Seehasenfests die meiste Zeit über so, am Abend des Feuerwerk am Samstag, 16. Juli fahren Taxis zwischen 22 Uhr und Mitternacht allerdings ausschließlich vom Franziskusplatz ab. Dieser ist zu Fuß schnell durch die Bahnhofsunterführung erreichbar.