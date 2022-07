Vor einem Vierteljahrhundert kehrte der Mythos Zeppelin in den Himmel über der Region zurück. Bis zur Aufnahme des kommerziellen Passagierbetriebs sollte es zu jenem Zeitpunkt aber noch rund vier Jahre dauern.

Rund 30.000 Menschen verfolgten am 18. September 1997, wie der Prototyp LZ N07 sich vom Ankermast vor der Messehalle 10 in Friedrichshafen löste. Nach 40-minütigem Rundflug landete er vor dem damals neuen Hangar in Allmannsweiler. Rund 25 Jahre danach soll dieses Ereignis erneut gebührend gefeiert werden. Am Sonntag, 10. Juli öffnet die Zeppelin-Reederei die Hangar-Tore und lädt zum Jubiläumsfest ein.

Geschichte Vom Bodensee mit dem Zeppelin Richtung Nordpol: Vor 90 Jahren begann eine einzigartige Expedition Das könnte Sie auch interessieren

Los geht der Festtag um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, während der Musikverein Berg den Hangar mit Blasmusik erfüllt. Von 12 bis 17 Uhr folgt ein Tag der offenen Tür, wobei unter anderem offene Werftführungen auf dem Programm stehen.

Werftführungen, Tombola und Hüpfburg

Bei einer Tombola zugunsten des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs Wahlwies können Teilnehmer beispielsweise Tickets für Zeppelin-Rundflüge gewinnen. Es gibt ein Flugfeldlöschfahrzeug der Häfler Flughafenfeuerwehr und eine Dornier Do 24 ATT des Dornier Museums zu sehen, Kinder können sich auf einer Zeppelin-Hüpfburg austoben. ZF ist mit ferngesteuerten Spielzeugbaggern vor Ort, das Ravensburger Spieleland mit Glücksrad, Maus und Käpt‘n Blaubär, das Zeppelin Museum mit einem Tastparcours und Zeppelin Systems bietet virtuelles Schweißen für Kinder an.

Bodensee Künftig drei Zeppeline unterwegs – und das nicht nur über dem See Das könnte Sie auch interessieren

Und natürlich ist nach dem Frühschoppen noch längst nicht Schluss mit Verpflegung und Musik. Für Letzteres sorgen Beth Wimmer und Mike Bischof sowie The Mojo Monkeys. Im Hangar werden laut Festankündigung unter anderem Currywurst, Pommes, Maultaschen, Burger, Crêpes sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 17 und bis 20 Uhr klingt das Jubiläumsfest bei Longdrinks und Musik im Restaurant Hangar aus.