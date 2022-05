Am Bodensee und insbesondere in Friedrichshafen gehören sein sanftes Brummen und sein Anblick von Frühling bis Herbst zum Alltag: die Rede ist vom Zeppelin. Waren bislang zwei Luftschiffe in der Bodenseeregion unterwegs, wird die Flotte ab 2024 auf drei Zeppeline aufgestockt.

Bei dem zusätzlichen Luftschiff handelt es sich nach Angaben der Reederei um einen Neubau, der von der ZLT Zeppelin Luftschifftechnik im Friedrichshafener Zeppelin-Hangar gebaut werden wird. „Der Baubeginn eines neuen Luftschiffs ist ein tolles Wachstumssignal an unsere Belegschaft“, erläutert Zeppelin-Geschäftsführer Eckhard Breuer. Mit der auf drei Schiffe gewachsenen Flotte plant die Zeppelin-Reederei, ab 2024 insbesondere das Flugangebot außerhalb der Bodenseeregion auszuweiten.

Zeppelin-Rundflüge über München, Frankfurt und dem Rheinland

Bereits heute sind zu ausgewählten Terminen Rundflüge über München, Frankfurt und den Großstädten des Rheinlands im Angebot der Reederei. Insgesamt werden ab 2024 weltweit sechs Zeppeline im Einsatz sein. Neben den drei Luftschiffen der Friedrichshafener Reederei gibt es auch noch die drei Zeppelin-NT-Luftschiffe des Reifenherstellers Goodyear in den USA.