Nein, Segelerfahrung hat Martina Schmidt noch keine. Und dennoch wagt sich die SÜDKURIER-Leserin am Samstagnachmittag mit einer gut zwölf Meter langen Yacht auf den Bodensee. Die 67-Jährige ist eine der Gewinnerinnen beim Interboot-Mediencup. Abonnenten unserer Zeitung hatten nach einem Gewinnspiel die Gelegenheit zur Regatta-Teilnahme.

Ohne Messer zwischen den Zähnen

Nach einer kurzen Einführung in den Räumlichkeiten der Messe geht es per Shuttle zum Hinteren Hafen in Friedrichshafen. Dort wartet bereits Michael Immler, erfahrener Skipper, auf Schmidt und weitere Gewinner. Gleich zu Beginn stellt der Chef klar: „Es geht hier ums Spaß haben – und nicht darum, die anderen mit dem Messer zwischen den Zähnen runterzubügeln.“ Nach einer Einweisung an Bord tuckert die Yacht aus dem Hafen. Insgesamt treten vier Segler des Herstellers Bavaria gegeneinander an.

Skipper Michael Immler verbreitet Ruhe in der Crew und leitete das Geschehen an Bord an. | Bild: Benjamin Schmidt

Nach einigen Manöver-Übungen heißt es dann zunächst: warten. Denn Wind will sich zunächst nicht einstellen. Skipper Immler sagt: „Bei viel Wind kann jeder segeln!“ Und nachdem sich dann doch noch ein Lüftchen regt, bringen sich die vier Yachten in Position.

SÜDKURIER-Reporter Benjamin Schmidt mit Leserin Martina Schmidt auf der Bavaria. Verwandt sind die beiden übrigens nicht. | Bild: Felix Kästle / Messe Friedrichshafen

Friedrichshafen Interboot zeigt Wassersport im Zeichen der Nachhaltigkeit Das könnte Sie auch interessieren

Erste!

Gut 800 Meter Strecke bis zu einer schwimmenden Boje gilt es zurückzulegen – sowie den Weg zurück. Martina Schmidt und ihre Crew erreichen als erstes Team die Ziellinie. Jubel an Bord. Bei einem zweiten Durchgang werden Schmidt und ihre Mannschaft Dritte. Letztlich belegten sie so den zweiten Platz. Und was sagt Martina Schmidt über das Erlebnis?

Die Gegner fest im Blick: Insgesamt treten vier Boote gegeneinander an. | Bild: Benjamin Schmidt

„Es war eine tolle Erfahrung“, betont sie. „Ich empfehle jedem Chef, der ein gutes Team haben möchte, auf einen Segeltörn zu gehen.“ Denn an Deck brauche es einen, der die Ansagen macht – und eine Gemeinschaft, die gut zusammenarbeitet. Das Warten auf den Wind war für sie gar kein Problem. „Für mich gab es gar keine Längen bei der Regatta.“ Vielmehr merke man gar nicht auf dem Wasser, wie die Zeit vergehe.

Am Ende hieß es: Zweiter Platz für Martina Schmidt und ihr Crew. | Bild: Benjamin Schmidt

Und wird sie nun bald erneut zum Segeln gehen? „Das weiß ich noch nicht“, gibt Schmidt zurück. Zunächst will sie die Erfahrung nachwirken lassen. Dann schiebt sie nach: „Wenn ich wieder beim SÜDKURIER gewinne, bin ich auf jeden Fall dabei.“