Bootsbau vor 1 Stunde

Der Bootsbau-Branche geht es bestens – wenn nur der Personalmangel nicht wäre

Mehrere Dutzend Kleinbetriebe bauen am Bodensee Segelboote. Mit großen Küstenwerften können sie nicht mithalten, ihr Markenzeichen sind hochwertige Klassiker in kleinen Stückzahlen – so wie in Meersburg bei Antonius Ott.