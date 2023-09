Nachhaltig, innovativ und ein bisschen luxuriös: So präsentiere sich die Interboot dieses Jahr, wie es in einer Mitteilung der Messe heißt. Ab 23. September und bis 1. Oktober zeigen 352 Aussteller in sechs Hallen, auf dem Freigelände, im Foyer West und im Interboot-Hafen neue Trends und Themen rund um den Wassersport.

Bodensee Wie kann die Schifffahrt klimaneutral werden? Studie soll bis Ende des Jahres Antworten liefern Das könnte Sie auch interessieren

Zu sehen sind unter anderem nachhaltige Eco-Optimisten, ein Wohn-Motorboot der Luxusklasse, eine Segelyacht mit der Dimension eines Kleinkreuzers, das schnellste elektrische Serien-Boot seiner Klasse, eine historische Rennyacht und ein Elektro-Tretboot mit einer Topgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. „Die Interboot ist der Treffpunkt der Branche im Vierländereck“, sagt Projektleiter Felix Klarmann. „Wir schaffen Live-Erlebnisse mit persönlichem Austausch und neuen Kontakten. Hier verbindet sich fachliche Expertise mit Fun und Action.“

Recycelbare Optis und die majestätische Argo

Aus natürlichen Flachsfasern und Bio-Harzen bestehen die Optis, die Lieblingssegelboote der Jüngsten, die das Start-up Khulula auf den Markt gebracht hat. Ausgestellt wird auch die Segelyacht Argo, die bei der traditionsreichen Regatta Rundum auf dem Bodensee Geschichte geschrieben hat. Acht Mal gewann die gertenschlanke Yacht zwischen 1964 und 1984 das Blaue Band der Langstrecke. Der 1932 vom Stapel gelaufene Schärenkreuzer wird derzeit bei der Michelsen-Werft in Friedrichshafen komplett restauriert und soll künftig für Erlebnispädagogik sowie Austauschprogramme Segel setzen.

E-Mobilität auf dem Wasser

E-Mobilität spielt auch auf dem Wasser eine zunehmend große Rolle. Ein besonderes Beispiel ist die Performance e801, das schnellste Elektro-Motorboot weltweit, wie die Messe mitteilt. Es schafft eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Knoten. Wer sinnig fährt, kommt bis zum nächsten Laden der beiden 63-kWh-Batterien 60 Kilometer weit. Nach einer Kaffeepause von 45 Minuten liege die Kapazität je nach Ladestrom wieder bei 80 Prozent.

Mit Elektropower auf dem Tretboot

Wer es gemütlicher mag, kann auf das Pedelec auf dem Wasser setzen: den Seacycler, ein Elektro-Tretboot mit Option zur Gleitfahrt. Der Seacycler erfordert Muskelkraft und steuert nach drei Gängen gestaffelte Elektropower dazu. Mit Solarpaneelen auf dem Bug soll der Ladestrom künftig selbst erzeugt werden.

Öffnungszeiten und Preise

Die Interboot findet vom 23. September bis 1. Oktober 2023 statt. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind online und an den Tageskassen erhältlich. Die Tageskarte kostet 14 Euro online bzw. 18 Euro vor Ort, ermäßigt 11 bzw. 13 Euro. Die Familienkarte ist für 31 bzw. 36 Euro verfügbar. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen 5 Euro bzw. 6 Euro. Parallel findet bis Sonntag, 24. September die Tauchmesse Interdive statt.