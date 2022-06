Bei der Kollision eines Regionalzugs auf der Südbahn zwischen Ravensburg und Friedrichshafen ist am Dienstag um kurz nach 11.30 Uhr ein Mann getötet worden. Wie das Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilte, könnten zu einer möglichen Ursache keine Angaben gemacht werden. „Der Hintergrund ist im Moment noch völlig offen“, sagte Polizeisprecher Oliver Weißlog. Man ermittle noch in alle Richtungen.

Zugführer unter Schock

Der Zug war laut Weißflog mit rund 80 Personen besetzt. Unter den Passagieren wurde niemand verletzt. Der von den Ereignissen geschockte Zugführer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Unglück passierte am Bahnübergang in Meckenbeuren-Brugg. Es handelt sich um einen halbbeschrankten Übergang nördlich des Bahnhofs Meckenbeuren. Neben den Rettungskräften, darunter auch Feuerwehrangehörige, war auch ein Team des Notfallseelsorgedienstes im Einsatz.

Zur Unfallaufnahme war die Bahnstrecke bis 15.15 Uhr komplett gesperrt. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Mittlerweile ist die Bahnstrecke wieder befahrbar.