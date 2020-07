Die Betrugsmasche der angeblichen Gewinnversprechen ist nicht neu: Ältere Menschen werden angerufen und der Hauptgewinn nach einem Preisausschreiben in Aussicht gestellt – für dessen Erhalt müssen sie jedoch zunächst vorab „Bearbeitungsgebühren“ oder Sonstiges zahlen.

65-jähriger Frau werden 40 000 Euro in Aussicht gestellt

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, ist kürzlich eine 65-jährige Frau aus Friedrichshafen einem solchen Betrug zum Opfer gefallen. Die Frau sei Anfang Juni von einer angeblichen ausländischen Lottogesellschaft kontaktiert worden, die ihr einen Gewinn von mehr als 40 000 Euro in Aussicht stellte.

Hierfür wurden von der 65-Jährigen zunächst verschiedene Überweisungen in Höhe von etwa 7 000 Euro gefordert, welche die Frau auf mehrere Konten in der Türkei tätigte.

Nach dem oben geschilderten Vorfalls wurde die 65-Jährige per Telefon von einem angeblichen Polizisten kontaktiert, der ihr mitteilte, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen sei.

Angebliche Polizisten fordern erneut Geld von der Frau

Der angebliche Polizist sagte, man arbeite daran, die Betrüger zu stellen und das gezahlte Geld wieder zu beschaffen – hierzu bedarf es allerdings die Mithilfe der Frau. Im weiteren Verlauf des Telefonats sagte der angebliche Polizist, dass dafür nochmals Geld der 65-Jährigen benötigt werde.

An dieser Stelle kamen der Frau Zweifel auf und sie wandte sich an die Polizei, durch die sie über den Betrug aufgeklärt wurde. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Polizei organisiert kostenfreie Präventionsveranstaltungen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg bietet eine kostenfreie Präventionsveranstaltung für Senioren an unter dem Motto „Vorsicht Abzocke! – Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs“.

Die Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Teilnehmern bei der Polizei per E-Mail buchen: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. Informationen und Tipps, wie man sich schützen kann, gibt es im Internet:http://www.polizei-beratung.de