Noch ist es im großen Bierzelt auf dem Sportgelände des VfB Friedrichshafen ruhig und leer. Doch ab Freitag wird hier in Lederhosen und Dirndl mit einer Maß in der Hand zu zünftiger Musik gefeiert. Naveed Malik ist der Veranstalter des Oktoberfests und bringt Erfahrung in der Gastronomie mit. Er betreibt unter anderem das Restaurant auf der „Schussen“ am Hinteren Hafen und unterhielt Stände auf dem Seehasenfest. Sein Team besteht unter anderem aus Jasminka Hund und True Etoyan, die mit ihm gemeinsam die Planung machen.

Die Idee sei vor allem entstanden, weil das Oktoberfest in Konstanz dieses Jahr nicht stattfindet. Allerdings habe Naveed Malik 2014 schon einmal einen Antrag an die Stadt Friedrichshafen gestellt. Damals wollte er das Bierzelt am Hinteren Hafen aufbauen, erhielt jedoch eine Absage der Stadt. Auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt die Pressesprecherin Monika Blank: „Wir können leider nicht nachvollziehen, ob und wann Herr Malik schon mal ein Oktoberfest beantragt hat.“ Grundsätzliche begrüße die Stadt jedoch seine Initiative, auf dem VfB-Gelände ein Oktoberfest auszurichten.

Das Oktoberfest findet vom 29. September bis 3. Oktober und vom 6. bis zum 8. Oktober auf dem Sportgelände des Vfb Friedrichshafen statt. | Bild: Lisa Sperlich

Wie komme ich hin?

An den nächsten zwei Wochenenden können Besucher sich selbst ein Bild von der Häfler Wiesn machen. Das Oktoberfest findet vom 29. September bis zum 3. Oktober und vom 6. bis zum 8. Oktober auf dem VfB-Gelände in der Teuringer Straße 2 statt. Die Buslinien 1,2 und A1 halten direkt vor dem Gelände an der Bushaltestelle Teuringer Straße. Alternativ können Feierende mit den Linien 5, 13 und 15 zum nahegelegenen Bodensee-Center fahren. Von dort aus ist es dann noch eine knappe Viertelstunde Fußweg zum Festgelände. Wer mit dem Auto anreist, soll laut Veranstalter die Möglichkeiten im Parkhaus des Sportbads nutzen. Ab 20 Uhr kostet die angefangene Stunde dort 50 Cent, davor 1 Euro die Stunde.

Hier gibt es die Tickets Karten gibt es online unter oktoberfest-friedrichshafen.de oder täglich von 11.30 bis 22 Uhr im VfB-Restaurant. Das Stadionrestaurant befindet sich in der Teuringer Straße 2, direkt neben dem Festplatz. Nach Vereinbarung können Interessierte Tickets auch im Büro in der Riedleparkstraße 22 kaufen.

Was kostet die Maß?

Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse und 14 Euro im Vorverkauf. Für treue Oktoberfest-Fans gibt es ein Kombiticket für 60 Euro, das alle Festtage beinhaltet. Tische können mit dem Kauf von Karten reserviert werden, eine Mindestanzahl von Personen pro Tisch gibt es nicht. Wer sich etwas Besonderes gönnen will, kann für 240 Euro einen VIP-Tisch buchen. Darin enthalten sind vier Eintrittsbändel, acht Verzehrbons à 12,50 Euro und eine Flasche Prosecco. Neben Obazda und einer Vesperplatte wird es auch traditionell zünftiges Essen wie ein halbes Hendl oder Schweinshaxe geben. Die Maß kostet 12,50 Euro und ist damit etwas günstiger als der Preis von 14,90 Euro auf der Münchner Wiesn.

Die Maß kostet 12,50 Euro. | Bild: Lisa Sperlich

Wie sind die Öffnungszeiten?

Das Festgelände hat jeweils von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Bands wie die KAUboyz, Musik-Express, Freibier und die Berghirsche. Die Musik spielt jeden Abend bis 22 Uhr. Eine Besonderheit, die sich das Organisationsteam überlegt hat, sind die Familientage. An beiden Sonntagen und am Feiertag hat das Festgelände bereits ab 11 Uhr geöffnet. An den Vormittagen spielen unter anderem die Bichelerkanten und der Musikverein Kluftern, ab 14 Uhr sorgt DJ PeterS für Stimmung. Während die Erwachsenen Frühschoppen können, ist für die kleinen Gäste ein Alternativprogramm geboten. Neben Dosenwerfen und Entenangeln sorgen ein Kinderkarussel und ein Bungee-Trampolin für Abwechslung neben dem Bierzelt. Dort gibt es außerdem noch süße und herzhafte Crêpes, Zuckerwatte und Lebkuchenherzen.

Hoffnung auf Erfolg und Harmonie

Corinna Rappenecker und ihr gleichnamiger Schaustellerbetrieb ist seit über 30 Jahren auf den Weihnachts- und Jahrmärkten in der Region unterwegs. Auch auf dem Konstanzer Oktoberfest hat sie die Besucher in den vergangenen Jahren mit Attraktionen und Schlemmereien versorgt. Als sie zufällig im Netz von Naveed Maliks Veranstaltung gelesen hat, war sie sofort Feuer und Flamme und hat ihn kontaktiert. „Wir freuen uns an den Anfängen vom Friedrichshafener Oktoberfest dabei zu sein und hoffen, dass es ein voller Erfolg wird“, sagt sie während der Vorbereitungen für die Eröffnung.

Corinna Rappenecker hat für das Häfler Oktoberfest extra Lebkuchenherzen anfertigen lassen. | Bild: Lisa Sperlich

Auch Naveed Malik und sein Team sind voller Hoffnung, dass das erste Oktoberfest in der Umgebung gut angenommen wird. „Wir fangen klein an und werden dann vielleicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr immer größer“, sagt er. Für die nächsten Tage wünscht er sich ein schönes und harmonisches Fest: „Wir hoffen, dass die Leute feiern, aber eskalieren soll es nicht.“