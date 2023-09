O‘zapft is! Am 16. September startet wieder das größte Volksfest weltweit. Millionen von Besuchern feiern auf der Wiesn in München ausgelassen das Oktoberfest. Doch warum heißt es eigentlich Oktoberfest, wenn es doch bereits im September beginnt?

Zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kostet eine Maß Bier dieses Jahr. | Bild: Matthias Balk/dpa

Tatsächlich fand das erste Oktoberfest im Jahr 1810 einen ganzen Monat später statt als heute. Anlass war die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, die übrigens auch die Namensgeberin der Theresienwiese ist, auf der das Fest stattfindet. Fünf Tage lang dauerten damals die Feierlichkeiten. Der krönende Abschluss war ein Pferderennen am 17. Oktober. Diese Festlichkeit war also die Geburtsstunde der Wiesn.

Das Wetter ist an allem Schuld

Doch schnell meldeten sich die ersten kritischen Stimmen. Der Termin sei für die Feierlichkeiten nicht günstig, da das Wetter um diese Jahreszeit bereits richtig „greislich“ werden könne. 1828 wurde daraufhin der erste Antrag gestellt, das Oktoberfest um ein paar Wochen vorzuverlegen, doch die Stadtoberen wollten davon nichts wissen. Schließlich wurde die Theresienwiese damals noch als landwirtschaftliche Fläche genutzt und die Besucher hätten beim Feiern die wertvolle Ernte zertrampelt.

Erst 1872 kam die Erlösung: Die Theresienwiese wurde in Bauland umgewandelt. Trotzdem dauerte es noch bis 1904, bis der Start des Oktoberfests schließlich auf die letzte Septemberwoche gelegt wurde. Inzwischen findet der Anstich traditionell Mitte September statt.